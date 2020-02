Barcelone – Getafe: ennemis intimes

Il Barcelone recevoir le Getafe ce samedi dans le Camp Nou (16h00 / Movistar LaLiga), dans un match correspondant à la Jour 24 de la Ligue de Santander. Le duel est marqué par la réunion de deux coachs, Quique Setién et José Bordalás, avec des styles de jeu très différents et qui ont eu différents croisements dialectiques dans le passé. Désormais, les azulgranas et les azulones se retrouvent plus proches que jamais dans le tableau, en deuxième et troisième position, avec sept points de différence.

Avec la hache de guerre apparemment enterrée, Quique Setién et José Bordalás ils se retrouvent ce samedi, avec le Camp Nou comme cadre de cette Barcelone – Getafe, de la 24e journée de la Ligue. Une tension entre les techniciens qui remonte à des années en arrière, lorsque le Cantabrique, alors entraîneur de Lugo, a ouvertement critiqué le style de jeu de Bordalás et de son Alcorcón. Puis, dans First, avec Setién au Betis et Alicante déjà à Getafe, ils sont revenus à des opinions divergentes et ont refusé le salut une fois avant un match.

Ils se retrouvent ce week-end. Chacun avec son style mais les deux avec le même objectif: la victoire. Barcelone ne dissipe toujours pas les doutes sur son jeu et est obligée de gagner pour ne pas creuser l’écart. En outre, une victoire lui ferait porter le pyjama du chef, à égalité de points avec le Real Madrid et la pression passerait aux Blancs, qui jouent dimanche et clôturent la journée avec la visite de Celta dans la capitale. Mais les Catalans n’auront pas la tâche facile avec le Getafe de l’autre côté.

L’équipe de Madrid arrive au Camp Nou sur une lancée et jamais auparavant dans une position aussi élevée lors de sa visite à Barcelone. Ses quatre victoires consécutives en Ligue, avec neuf buts au crédit et zéro encaissé ils l’ont mis dans une troisième place méritée et ce Euro – Getafe Il est prêt à défier quiconque prend de l’avance. Ses dernières victimes ont été l’Athletic Club et Valence. Le prochain Barcelone sera-t-il leur ennemi Setién?

Dans l’appel de Getafe est Angel, l’un des noms qui ont sonné parmi ceux que Barcelone a l’intention de renforcer en tête après la perte à long terme de Dembélé. Un besoin d’attaquants qui a contraint Setién à appeler Rey Manaj, renfort hivernal de la filiale et qui est entré dans la liste des 18 joueurs qui ont donné au Cantabrique de recevoir l’équipe bleue au Camp Nou.