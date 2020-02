Barcelone – Getafe Score en ligne en direct (2-0)

16 h 55 Deyverson et Angel, options offensives de Bordalás Pour cette deuxième fois. Angel serait morbide.

Reposez-vous au Camp Nou! Battez le Barça pour 2-0 avant le Getafe La première section des 45 premières minutes a dominé l’équipe de Getafe. Il a réussi à marquer mais le VAR Il a annulé le but équitablement. Puis le domaine est devenu culé et ceux-ci ont rapidement profité de deux actions de Griezmann et Sergi Roberto pour lui 2-0.

Min 45 + 3. MAIS QUEL ARRÊT DE DAVID SORIA! De quel centre Griezmann Quel en-tête intentionnel, bas et fort, de Leo Messi. Et quelle main prodigieuse de Soria pour éviter le troisième.

Min 45 + 2. Les données du possession au premier semestre: 77-23%.

45 min. Quatre minutes de temps supplémentaire sont ajoutées.

Min 43. Meeeeessi! Il a essayé le 10 avec un direct libre qui ne laissait que très peu sur l’arc de Soria, Cela n’est pas arrivé. Il est passé très près de l’équipe.

Min 40. Il a touché et touché le Barça jusqu’à passer à tous Getafe De droite à gauche et de gauche à droite. Arthur aller à Junior qui entre par son côté et celui-ci met une balle de niveau dans la zone que personne ne relie jusqu’à l’arrivée de l’autre côté, Sergi Roberto, qui tire à plaisir et atteint le 2-0.

Min 39. GOOOOOOOL DEL BARCELONA!

Min 37. Le plan de Getafe Cela ne change pas. La pression des azulones est toujours élevée, bien que les Catalans trouvent de plus en plus vite les espaces pour se rapprocher de la zone rivale.

Min 34 Ce que nous avons dit, des touches de génie. Ansu Fati pénètre dans le profil central, se connecte avec Leo Messi qui voit d’abord la décoche de Griezmann derrière le dos. Les Français, un à un avec Soria, ça démange dessus pour 1-0.

Min 33. GOOOOOOOL DEL BARÇA!

Min 31. Au Barça Cela lui coûte des horreurs de briser la ligne défensive de Getafense. Juste un génie, comme le talon de Messi pour Griezmann, donne des gardiens aux Catalans. Soria il a bien couvert les Français et a provoqué le danger de quitter la région.

Min 26. Getafe n’est pas ridée, Cucurella l’a eu! Il a atteint la fin de la zone et a profité d’un rejet qui a généré Tuer pour toucher le 0-1. Il est parti peu de temps.

Min 25. L’ARBITRE ANNULE LE BUT, CE N’EST PAS HAUT! Suivez le 0-0.

Min 23. Coup de pied de coin Prends soin d’elle, toucher le ballon Jaime Mata, repousse Ter Stegen mais Nyom pousser le ballon au fond du filet. Le côté bleu a frappé Umtiti, c’est quoi le VAR.

Min 22. GOOOOOOOOOL DEL GETAFE, BUT DE NYOM! Il doit être vérifié par le VAR.

Min 21 S’en va Jordi Alba au vestiaire, entrez Junior Premier changement de Barça.

Min 20. Je ne peux pas suivre Jordi Alba Chauffer Junior.

Min 18. Eye semble incapable de continuer Jordi Alba! Le côté se plaint.

Min 14. Soriaaaaa! Attrapez l’objectif une bonne tentative de Leo Messi, qui a tenté de démanger mais le but n’a pas tardé à le rattraper.

Min 12. Messi! L’Argentin était assez avec le trou pour tirer à l’avant. C’était son fil classique pour gaucher mais le ballon l’a bloqué derrière.

Min 10. De Jong! Quel pas le Néerlandais a-t-il pris pour atteindre la périphérie de la région de Soria. Il a fini par imposer Nyom.

Min 9. Ça fait mal Piqué après un coup. Il récupère sans problème. Maintient sa pression sur Geta.

Min 5. Très haute pression de Getafe étouffer le blaugrana. Pour l’instant, sans occasions. Les deuxième et troisième classées La Ligue.

Min 1. Commencez la partie au Camp Nou!

15:56. Tout comme le Getafe: Soria; Nyom, Djené, Etxeita, Olivera; Etebo, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Molina et Mata.

15:53. C’est ainsi que Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Arthur, De Jong; Messi, Griezmann et Ansu Fati.

15:50. Dix minutes pour rouler la balle! Nous nous souvenons des onces.

15 h 45. Arthur est la grande nouveauté des onze de Setién. Il n’est pas parti du duel avant le Valence dans Mestalla où ils sont tombés 2-0 les culés et a été noté.

15:40 Les sept options de relais de Getafe Ce sont Chichizola, Cabaco, Ángel, Amath, Deyverson, Timor et Kenedy.

15:35. Dans le banc du Barça Ce seront Neto, Semedo, Rakitic, Vidal, Junior, Araujo et Rey Manaj.

15 h 30 21 victoires lors des 23 derniers matchs disputés Camp Nou pour lui Barça Chez eux, les Catalans deviennent forts. Aujourd’hui, devant une équipe qui ne s’est pas adaptée au cours des quatre derniers jours.

15:25. Mauvaise dynamique de buteur Getafe dans le Camp Nou en Liga. Ils n’atteignent pas un objectif depuis 2014, en ce que 2-2 qui a gratté le getafense réglé en 89 ′ avec un peu de Lafita, icône bleue.

15:20. C’est ainsi que Getafe dans le Camp Nou: Soria; Nyom, Djené, Etxeita, Olivera; Etebo, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Molina et Mata.

15:18 Les onze de la Getafe de Bordalás!

15h15 C’est ainsi que Barça de Setien: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Arthur, De Jong; Messi, Griezmann et Ansu Fati.

15:12 Nous avons déjà les onze du FC Barcelone!

15:10. Les doutes oscillent toujours Quique Setién et ses effectifs d’ici février. Un autre match exigeant auquel le Blaugrana doit faire face sans l’arrivée d’un attaquant qui occupe la place qu’il quitte J’ai tremblé, et qu’il est déjà parti de son temps Luis Suarez.

15:05. L’équipe arrive dans une dynamique sensationnelle José Bordalás, avec quatre victoires lors des quatre derniers matchs, des résultats qui leur ont permis de se faufiler dans les premières places, derrière Barça et Madrid.

15h00. Bonsoir! Bienvenue dans ce live de Soccer Club Barcelona – Getafe, match correspondant à la vingt-quatrième journée de championnat et mesurant les deux premiers classés du championnat. Seules les deux équipes sont séparées par sept points.