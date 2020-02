Barcelone – Getafe: une nouvelle poussée pour le Barça

En tant que candidat à The Island of Temptations, le Barcelone traversé le fil du ridicule et Il était sur le point de cliquer sur un Getafe qui a donné une belle image au Camp Nou. L’imposant match de Piqué a freiné son équipe, encore aidé par la poussée du VAR et de l’arbitre, qui a annulé un but à Nyom avec 0-0 pour une faute douteuse. Ensuite, Griezmann et Sergi Roberto allaient résoudre le match en cinq minutes avant la pause et, déjà en seconde période, Angel – joueur imminent du Barça – avait raccourci les distances et Geta était très proche de 2-2.

Getafe est allé au Camp Nou comme un gros homme en string: pas de complexes. Pepe Bordalás, un magnifique technicien mais sans glamour ni les djihadistes des médias, il avait beaucoup à prouver à Setién et à de nombreuses grandes gueules pour couvrir sa cohorte de flatteurs et d’acolytes de ce football où la possession est avant tout. J’ai pressé, dis-je, Getafe rendant impossible la sortie du ballon de Barcelone. C’était un examen manuel tactique: Où était le ballon, il y avait toujours deux footballeurs de l’équipe visiteuse.

Les premières minutes ils ont été une épreuve pour un Barcelone Je n’ai pas vu comment sortir le ballon de son propre terrain. Seule une apparence éphémère de Messi pourrait libérer l’équipe de Setien. Pendant ce temps, Getafe a menacé de la vitesse de Cucurella et de la suppression de ses deux attaquants, Mata et Jorge Molina, qui étaient un casse-tête pour Piqué et Lenglet.

Nous avons dû attendre près d’un quart d’heure pour la première arrivée du Barça dans la région de David Soria. L’acteur principal était, bien sûr, Messi, qui a trouvé une autoroute entre le centre de Getafe et se tenait seul devant David Soria. Cependant, il provenait uniquement de soufflets et de fortes pulsations, de sorte que sa tentative de Vaseline est morte en toute sécurité entre les mains du gardien de but visiteur.

Ce fut la bonne nouvelle pour Setién. La mauvaise, une autre blessure musculaire de Jordi Alba, la balle de Barcelone. Junior est entré chez lui, une autre mauvaise nouvelle pour l’azulgrana. En 21 est venu le premier avis de Getafe. C’était la faute de Busquets, de plus en plus proche des matchs vétérans et plus loin de l’élite, qui a donné une balle stupide et a laissé Jorge Molina seul devant Ter Stegen. L’attaquant de Getafe a touché le sol et a échoué.

Le VAR sauve le Barça

Mais une minute plus tard, le 0-1 est arrivé. C’était à la sortie d’un corner bien lancé par Geta et mal défendu par le Barça. Ter Stegen dégagea la tête de Jorge Molina et Nyom profita du rebond pour marquer. Umtiti est entré en collision avec le joueur Getafe et le VAR l’a vérifié. Il n’y avait rien ou, plutôt, il y en avait très peu, mais l’arbitre, après avoir consulté la télévision, a décidé de l’annuler.

Le VAR, comme tant d’arbitres, avait sauvé un club qui jouait sur l’herbe. Et le Getafe n’a pas cessé de pardonner. Et pour appuyer aussi. Le Camp Nou s’impatiente et lui donne un coup de sifflet, car son équipe n’a pas pu quitter le milieu de terrain. La revue de Bordalás à Setién a été monumentale.

Cependant, le Barça a Messi et Griezmann et Getafe a Mata et Jorge Molina. Il est né 1-0 des Catalans en 33. Ce fut une merveilleuse aide de Leo, presque une passe thoracique, pour le décocher de Griezmann, qui se tenait devant David Soria et son pouls n’a pas tremblé: il l’a piqué au-dessus de la sortie du but et du but getafense.

Condamnation du Barça en 5 minutes

Le but de Barcelone a décomposé Getafe, qui a perdu de l’ordre dans la pression et cela l’a conduit à la condamnation de casser rapidement 2-0. Sergi Roberto a marqué après un bon jeu collectif de l’équipe Setién auquel jusqu’à six joueurs du Barça ont participé. Ceux de Bordalás, après une demi-heure et 0-1 jusqu’à ce que le VAR le veuille, ils allaient se reposer avec le match perdu.

D’où nous sommes revenus avec le même panorama. Il a appuyé sur Getafe et a caché le ballon à Barcelone. Un manque très lointain d’Arambarri qui léchait la barre transversale de Ter Stegen était la première occasion de visite dans le 50. Peu de temps après Bordalás ferait le changement de morbidité: il a mis Angel, qui a tous les bulletins de vote pour être le nouvel attaquant de Barcelone la semaine prochaine.

Les habitants ont suivi le leur. Prenez le ballon joué d’un Ter Stegen qui a un meilleur pied de la moitié des joueurs de première division, y compris ceux de leur équipe. Les minutes passèrent et Barcelone semblait avoir la victoire en poche. Du moins, ce fut le cas jusqu’à ce qu’Angel, sa signature imminente, se soit fait un but du premier de la grande région de Hugo Sánchez lui-même.

Angel marque sa future équipe

Avec le sentiment que le match était vivant, Barcelone a commencé à trembler. Ceux de Setién avaient encore 20 minutes de torture. Il a réussi à obtenir 2-2 sur un tir de Getafe à un coup franc qui a miraculeusement attiré sous les bâtons et Ter Stegen à deux reprises. Le Camp Nou sonnait à nouveau, marre de tant de toucher inutile et de souffrir chaque jour.

Le Getafe est revenu à la montagne et fait peur à Barcelone, incapable de se refaire avec un Messi quelque peu manquant ou du moins une embuscade. Mata et Ángel ont eu un impact sur le Barça mais il soutenait son équipe un imposant Piqué.

Griezmann avait pardonné contre un, mais Getafe avait déjà lancé avec tout à la recherche de 2-2. Encore une fois, le Barça a eu du mal à sortir le ballon de son propre terrain. Setién l’a vu si noir qu’il a pris Ansu Fati pour perdre du temps … et a mis Arturo Vidal. Le public du Camp Nou n’avait plus de clous à mordre, même si le temps jouait en sa faveur.

Il a finalement résisté à Barcelone, qui a de nouveau bordé la tragédie du Camp Nou, mais a sauvé la victoire. Il a ajouté les trois points à un notable de Getafe qui a montré pourquoi il est troisième de la Ligue.