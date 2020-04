Barcelone jouera un match de charité à Igualada pour aider dans la crise des coronavirus

Barcelone jouera un match de charité à Igualada devant le club municipal lorsque la crise sanitaire et sociale provoquée par le coronavirus est surmontée. De toute évidence il n’y a pas de date fixe en attendant que les semaines passent et Covid-19 expire.

Le sympathique, se tiendra “lorsque les conditions sociales et sportives le permettront”Il soutiendra la Conca d’Òdena et les Consorci Sociosanitari Igualada et toutes les organisations de santé qui en dépendent, a expliqué le maire, Marc Castells, et le président de CF Igualada, Francesc Jorba, lors d’une conférence de presse.

Jorba a expliqué qu’il avait contacté Barcelone et que son président, Josep Maria, l’avait appelé ce mercredi Bartomeu, pour vous rendre disponible et “très préoccupé” par la situation à Conca d’Òdena.

Le président du club Iguala a remercié le Barça pour le geste de jouer à un jeu à Igualada, et il a fait confiance «Un rayon de lumière dans un moment d’obscurité», et a fait remarquer que là où il est plus logique de jouer, c’est dans la capitale d’Anoia.

Castells a indiqué qu’il espérait que cette initiative donnerait l’illusion que la Conca d’Òdena «n’était pas seule» et que des personnes extérieures à la région l’appréciaient, et Il a souligné qu’il était très heureux du geste de solidarité de Barcelone pour rendre cette amicale lorsque les conditions le permettront – «C’est en ce moment qu’il est démontré que c’est plus qu’un club», a-t-il dit – et il espère que le reste des équipes de Conca d’adena participeront en quelque sorte.