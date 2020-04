Barcelone, le Real Madrid, Séville et la Real Sociedad iront en Ligue des champions si la Ligue ne reprend pas

Des décisions continuent d’être prises concernant l’avenir du football pendant la crise de coronavirus. La Commission déléguée du RFEF Il a indiqué que “l’extension exceptionnelle des dates de fin de la saison en cours et du début de la prochaine au-delà du 30 juin est autorisée”. De plus, les critères à suivre pour décider des équipes qui disputeront les prochaines éditions des compétitions européennes ont été décidés.

Quand la UEFA Je l’ai demandé, le RFEF fera référence à l’état actuel du classement à ce moment de transférer à l’organisme continental quelles équipes seront chargées de représenter le football espagnol en Ligue des champions et en Ligue Europa.

Donc, La Ligue des champions serait suivie par les quatre premiers de la Première division à cette époque, et l’UEFA Europa League serait classée cinquième et sixième plus l’un des deux finalistes de la Copa del Rey., selon différentes circonstances pouvant survenir.

Il ajoute que si la finale de la Copa del Rey a été jouée, le champion, à moins qu’il ne soit dans les six premiers, jouerait la Ligue Europa. Au contraire, si la finale n’a pas été jouée, la septième irait; si l’un des deux était classé parmi les six premiers, l’autre finaliste irait; Et si aucun des deux finalistes n’était dans le top six, ce serait celui qui aurait la meilleure position dans la ligue.

Par conséquent, à ce moment et si la Ligue ne reprend pas, Les équipes qui joueraient en Ligue des champions seraient Barcelone, le Real Madrid, Séville et la Real Sociedad. En revanche, les clubs classés pour la Ligue Europa seraient Getafe et l’Atlético de Madrid, en plus d’Athletic en tant que finaliste d’une Copa del Rey qui ne connaîtrait pas le champion.