Barcelone – Leganés: Setién a besoin d’une coupe

Il FC Barcelona et le Leganés ils jouent tout ou rien dans le Camp Nou (19h00). C’est la magie de ce nouveau Copa del Rey à un seul match de cette phase (jusqu’aux demi-finales), dans un tour à élimination directe dans lequel la moindre erreur vous pénalise de façon exponentielle. Et des erreurs … des erreurs cette saison, les deux équipes sont bien informées, chacune à leur niveau: l’élite culé et le concombre terrestre. La séquence des deux équipes exige et force une joie, de prendre un verre.

Parlez de crise dans le Camp Nou il est peut-être prématuré, mais l’élimination Barça dans ces huitièmes de finale contre la Leganés Cela déclencherait l’alarme au plus haut niveau. La pente de janvier pour Barça Cela a été critique, ce fut un mois noir à tous points de vue. Au niveau sportif et institutionnel, sur la table et dans les bureaux. Depuis le début de 2020, avec l’élimination des Super Cup d’Espagne en demi-finale aux mains de Athlète de Madrid, L’image culé a commencé à se fissurer.

Janvier a fait ses adieux à Ernesto Valverde et claqué le club. Jusqu’à quatre techniciens ont donné un non catégorique Barça avant Quique Setién prendra le contrôle de l’équipe Blaugrana. L’arrivée du Cantabrique n’a rien changé au niveau sportif. La possession et le nombre de passes ont été banalisés à l’extrême, au point d’être sans conséquence dans le résultat. La victoire au minimum contre Grenade il a semé des doutes, le duel du seizième avant la Ibiza généré la peur et la défaite Mestalla Il a montré que l’excellence a plusieurs formes.

Les résultats ont apporté des doutes, des doutes Setien vis-à-vis de ses joueurs et de ceux-ci avec les modes de son nouvel entraîneur. “Nous avons donné de nombreuses passes absurdes, nous n’avons pas travaillé pour ce faire”, a claqué le Cantabrique après la débâcle de Mestalla, ce qui a provoqué une gêne chez le personnel qui se plaignait déjà du technicien. Les mauvais jets dans une situation de fragilité dans le jeu peuvent créer un précédent avant Leganés qui a plutôt peu à perdre.

Le mur d’Aguirre

Au Camp Nou ira un Leganés courageux, avec la vérité à venir. C’est comme ca Javier Aguirre Et vos équipes aussi. L’ensemble de concombres sera un mur auquel Barça devra surmonter, border ou démolir, peu importe comment, si le résultat final. Le Mexicain proposera un schéma à cinq défenses et un double pivot qui servira de parapet pour le jeu de possession culé sans oublier l’attaque avec le jeu rapide de Arnaiz et Ruibal, en tant que candidats à la propriété, et avec Carrillo comme référence

Il Leganés va essayer de semer les mêmes doutes qu’il a laissés en novembre dernier Butarque, avec ça 1-2. qui a résolu en faveur de Barça Suarez et Vidal. Et ils vont essayer de réaliser ce qu’ils n’ont fait qu’une seule fois: faire tomber les Catalans. La saison dernière, au premier tour, l’équipe de Madrid a sauvé les trois points dans son fief et a battu le Blaugrana par 2-1. Les objectifs de Le Zhar et Oscar ils ont tourné autour de l’objectif initial de Coutinho.