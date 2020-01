Barcelone limoge Ernesto Valverde et nomme Quique Setien au poste de manager

Barcelone a limogé le manager Ernesto Valverde et nommé Quique Setien comme nouveau patron, a confirmé le club de LaLiga.

Le joueur de 55 ans a reçu ses ordres de marche après une série de victoires en cinq matches.

Ernesto Valverde a remporté deux titres consécutifs en Liga avec Barcelone

Son successeur, Setien, est au chômage depuis son départ du Real Betis en juin dernier.

Setien a signé un contrat jusqu’en juin 2022 alors que Barcelone se séparait de Valverde après une période de deux ans et demi.

Malgré ses victoires consécutives en Liga, Barcelone a subi deux sorties successives humiliantes de la Ligue des champions à Rome et à Liverpool pendant le temps de Valverde.

Ils ont perdu sur les buts à l’extérieur contre la Roma, malgré leur victoire au match aller 4-1 en 2018, et ont eu un avantage de 3-0 au match retour renversé par Liverpool un an plus tard.

Valverde, qui a subi une défaite 3-2 en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne face à l’Atletico Madrid lors de son dernier match, quitte Barcelone en tête de la Liga avec la différence de buts avec le Real Madrid.

Une brève déclaration de Barcelone disait: «Accord entre le FC Barcelone et Ernesto Valverde pour mettre fin à son contrat en tant que manager de l’équipe première. Merci pour tout, Ernesto. Bonne chance à l’avenir.”

Accord entre le FC Barcelone et Ernesto Valverde pour mettre fin à son contrat en tant que manager de la première équipe. Merci pour tout, Ernesto. Bonne chance à l’avenir. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e

– FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 janvier 2020

