Barcelone manque de joueurs pour la Classique et les huitièmes de finale contre Naples

La planification sportive du Barça a de nouveau été remise en question. Après le match d’hier contre lui Naples, l’équipe du Barça reste en photo pour les prochaines réunions. La blessure de Piqué, la jaune qu’il a vue Busquets, qui était au courant, et le carton rouge inexplicable qu’il a vu Vidal Ce sont les prix élevés que le Barça devra payer pour affronter les prochains matchs.

Joueurs de la première équipe (numéros 1-25) disponibles pour jouer contre Naples au Camp Nou:

1 Ter Stegen

2 Semedo

3 Piqué

4 Rakitic

8 Arthur

10 Messi

13 Net

15 Lenglet

17 Griezmann

Jong 21

23 Umtiti

24 Firpo Junior

Personne d’autre.

Au total, même si cela semble un mensonge, Le Barça ne dispose désormais que de 12 professionnels pour jouer le match retour de la Ligue des Champions au Camp Nou. Dans le meilleur des cas, à condition que la blessure de Piqué ne soit pas plus grave que prévu.

Il est prévu que le 18 mars, date à laquelle le tour sera joué, à la fois Jordi Alba comme Sergi Roberto peut déjà être disponible pour Setien. Des retours qui soulageraient considérablement le problème. Le retour de Jordi Alba serait de la plus haute importance, compte tenu davantage du mauvais match joué par Firpo Junior Hier soir Le problème le plus grave est de savoir comment pourvoir le poste de Busquets en Ligue des champions.

Le premier test est déjà ce week-end. Busquets et Vidal peuvent jouer en Ligue, mais le problème est dans la défense. Il semble compliqué que Piqué puisse atteindre «El Clásico» contre le Real Madrid. Setien n’a que deux bourses disponibles, Lenglet et Umtiti, et le dernier n’est pas trop physiquement ces derniers temps.

