Barcelone manque de temps pour signer un «9»

Un peu plus d’une journée Barça, Josep Maria Bartomeu et Eric Abidal pour signer un avant-centre qui sauve l’absence de Luis Suarez dans cette très importante partie de la saison dans laquelle vous jouez arrive vivant jusqu’au mois de mai dans toutes les compétitions. Ni dynamique sportive ni dynamique de bureau ne nous invite à penser positivement dans un avenir proche pour les Culés.

Le mois de janvier se termine et le Barcelone toujours sans les 9 garanties dont il a tant besoin et qui demande aussi, à sa manière, Quique Setién. “Ce serait intéressant pour un joueur de venir”, a-t-il déclaré interrogé par ce marché des transferts mouvementé pour les Catalans, dans lequel tout se retourne. Commençant par le revers avec Ernesto Valverde et non pas ceux qu’il a reçus jusqu’à son arrivée à Setién. Et en suivant tous les coups de feu au bois à la recherche de l’attaquant. Bartomeu et son mois noir.

Le dernier chelem de Valence et Rodrigo Moreno laissera sa marque, notamment en raison du peu de marge qu’il reste à l’équipe de culé pour négocier avec une autre des alternatives que le club gère actuellement. Lorsque la signature des Espagnols semblait close, les exigences économiques des Valenciens ont transformé l’opération en chimère. Maintenant avec un peu plus de 24 heures pour fermer le marché, le contre-la-montre commence par une disposition économique qui ouvre la porte à de nombreuses autres options.

L’option de Dusan Tadic c’est sur la table. L’attaquant de Ajax C’est l’un des noms éminents de la peinture hollandaise des dernières saisons où ils se sont frottés les coudes, bien qu’à l’ombre des Ziyech, De Ligt ou De Jong. Des options similaires sont d’autres options telles que Loren Morón de Betis ou de Carlos Vela, actuellement dans le MLS auquel il est associé à plusieurs reprises avec la boîte culé. L’option de Aubameyang, pour les dépenses économiques qui seraient, c’est pratiquement impossible. Le temps presse pour le Barça.