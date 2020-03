Barcelone met Griezmann sur le marché

Quoi Antoine Griezmann n’a pas caillé dans le Barca Ce n’est pas quelque chose qui surprend qui que ce soit. Le Français n’a pas vécu ces premiers mois au Camp Nou. Il a eu du mal à s’adapter et à s’entendre avec le chef d’équipe principal, Leo Messi, et son impact sur le jeu de l’équipe laisse beaucoup à désirer, surtout avec les grandes pertes que le club subit, avec Luis Suarez y Dembélé hors-jeu et avec Coutinho en Allemagne, l’homme à remplacer. Ce qui est surprenant, c’est que la ville pense déjà à sa vente cet été.

Selon Sport, le Barcelone mettra sur le marché cet été pour Griezmann. Les problèmes financiers évidents du club sont l’une des principales raisons de mettre le Français dans la fenêtre. Il convient de rappeler que l’étude d’un ERTE sur le marché du travail est à l’étude la semaine prochaine en raison de la situation d’isolement que connaît actuellement l’Espagne à cause du coronavirus. Les 120 millions d’euros que le Barça a versés cet été à Athlète de Madrid pour reprendre les services du joueur, ils n’ont pas encore eu l’impact escompté et d’en haut ils considèrent qu’il pourrait être saisi par lui autour 100 millions d’euros.

Évidemment la performance de l’attaquant français n’a convaincu ni la directive culé, ni à l’époque Ernesto Valverde ni maintenant Quique Setién. Par conséquent, de l’étude de gestion du sport pour améliorer cette démarcation la saison prochaine en plus d’entrer une bonne somme d’argent dans les coffres. La marche de Griezmann elle peut affecter positivement les deux.

Au Barça, ils sont conscients de l’intérêt suscité par le joueur dans d’autres équipes telles que Manchester United –Avec qui il a concouru pour sa signature–, PSG, Chelsea ou même le Armurerie. Le club le vendrait 100 millions d’euros mais accepterait d’autres options comme un troc dans lequel il était impliqué et même un transfert de style Coutinho d’amortir financièrement sa signature au cours de la prochaine année académique.

Curieusement avec ce dernier, Coutinho, la performance de Griezmann, pour lesquels des montants similaires ont été payés. En fait, une voix faisant autorité dans le football et le Barça comme Rivaldo, a récemment lancé cette fléchette: «D’un champion du monde bien adapté au football espagnol un impact plus important était attendu, surtout cette saison où Coutinho lui-même n’est plus là, Suárez n’est pas là ou Dembélé ne joue pas à cause d’une blessure. Sa première saison me rappelle Coutinho ».