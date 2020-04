Barcelone n’écoutera pas les offres d’Arthur Melo

L’équipe catalane a déclaré le milieu de terrain brésilien non transférable, selon le journal Sport. Il a été dit que le troc était possible lors d’une hypothétique signature de Lautaro Martínez avec l’Inter, mais le club a fermé l’option.

Arthur Melo est arrivé à l’été 2018 de la Guilde dans une opération à bon prix (31M). En un peu plus de 20 mois, sa valeur chez Transfermarkt est passée de 30 à 70 millions, étant le cinquième plus grand de l’équipe derrière d’autres footballeurs tels que Lionel Messi (140M), Antoine Griezmann (120M), Frenkie De Jong (90M) ou Marc-André Ter Stegen (90M).

Depuis qu’il a atterri à Barcelone, a joué 77 matchs, 31 manquants (23 sur l’appel en raison d’une blessure ou d’une décision technique). Dans 47 d’entre eux (61’03%), il a commencé, mais il n’en a terminé que 11 (14’3%), un chiffre très significatif qui montre le manque de physique qu’il continue d’avoir et de ne pas avoir adapté aux exigences du football espagnol. Les questions qui ont été contestées dans leur intégralité sont les suivantes:

FC Barcelone 1-1 Tottenham Hotspur (Ligue des champions, 11 décembre 2018)

FC Barcelona 3-0 Levante (Copa del Rey, 17 janvier 2019)

Séville 2-0 FC Barcelone (Copa del Rey, 23 janvier 2019)

FC Barcelona 6-1 Sevilla (Copa del Rey, 30 janvier 2019)

FC Barcelone 1-1 Real Madrid (Copa del Rey, 6 février 2019)

Borussia Dortmund 0-0 FC Barcelone (Ligue des Champions, 17 septembre 2019)

FC Barcelone 2-1 Villarreal (LaLiga, 24 septembre 2019)

Getafe 0-2 FC Barcelone (LaLiga, 28 septembre 2019)

FC Barcelone 2-1 Inter Milan (Ligue des champions, 2 octobre 2019)

FC Barcelone 4-1 Celta de Vigo (LaLiga, 9 novembre 2019)

FC Barcelone 5-0 Eibar (LaLiga, 22 février 2020)

Malgré cela, le journal Sport mentionne que le club lui-même l’a parmi les non transférables de son personnel. Il cite les paroles de Josep Maria Bartomeu dans une interview pour le médium lui-même, où il prévoyait un marché avec “moins d’argent et où le troc devrait être fait”, rendant impossible pour le Brésilien d’être parmi eux. En fait, face à la tentative de signer Lautaro Martínez avec les footballeurs pour réduire les coûts, Arthur Melo était l’une des rumeurs. Celui de Goiania a un contrat jusqu’en 2024 et est armé d’une clause de 400 millions.

