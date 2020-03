Barcelone n’est pas la meilleure option pour Ferran Torres

Le joueur de football de Valence est l’un des principaux objectifs de l’équipe du Barça pour renforcer son équipe pour le prochain marché de transfert, un autre pari de la directive culé pour les jeunes talents. Ferran Torres est devenu, à 20 ans, l’une des plus grandes promesses du football espagnol et sa projection a non seulement suscité l’intérêt du FC Barcelone, mais aussi d’autres grandes équipes de la Liga et du reste de l’Europe.

Son arrivée pourrait intervenir cet été en échange d’une somme d’argent importante car il faut rappeler que la fin a un contrat avec les Chés jusqu’en juin 2021 et une clause de résiliation de cent millions d’euros. Cependant, au FC Barcelone, ils ont confiance que, compte tenu des refus de Ferran aux propositions de renouvellement de Valence, leur prix sera réduit en raison de la menace d’une éventuelle marche à coût zéro un an plus tard.

Cette opération serait un succès pour le cadre de la Ville qui, en 2021, aura d’autres préoccupations au-delà des signatures, à faire avec l’un des acteurs avec une plus grande projection du continent. Une nouvelle pièce pour compléter une attaque avec un long avenir dans laquelle il rejoindrait des footballeurs comme Ansu Fati, qui a déjà laissé des échantillons de son talent, ou des ajouts d’été: Pedri et Francisco Trincão.

Un «plan de rénovation» dans lequel apparaissent également des noms comme Neymar ou Lautaro Martínez. Des footballeurs tous, ceux qui sont, ceux qui vont arriver et ceux qui ont le FC Barcelone à leur agenda, qui devraient se battre pour les positions d’attaque avec Messi, Griezmann, Luis Suarez, et pour l’instant Braithwaite et Dembélé.

Cette surcharge de troupes dans la ligne offensive de culé est probablement la principale raison de penser que, du point de vue de Ferran Torres, son arrivée au club du Barça ne serait pas entièrement positive. S’il est vrai que la concurrence est toujours bonne pour la croissance, pour se forcer à se donner à cent pour cent, l’extrême valencien devrait peut-être trouver une nouvelle destination où il aurait un plus grand rôle.

Peut-être que votre avenir passe par un autre club qui vous assure beaucoup de minutes, ou au moins un rôle de remplacement sans autant d’embûches pour contester la propriété. Ou peut-être que son avenir est à Valence, où, comme il l’a dit, il a “encore beaucoup à donner à l’équipe”. Ce qui est clair, c’est que sa projection ouvrira toutes les portes qu’il veut et c’est lui qui doit évaluer quelle est la meilleure option pour grandir en tant que footballeur et atteindre le sommet.