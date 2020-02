Barcelone officialise la signature de Matheus Fernandes

Quelques heures après que le footballeur lui-même ait filtré sur ses réseaux sociaux qu’il allait signer pour l’équipe du Barça, l’équipe catalane a officialisé son arrivée. Selon la déclaration publiée par le Barcelonea payé 7 millions d’euros de plus 3 en fonction des variables pour son transfert. Matheus Fernandes signature jusqu’en juin 2025 et aura une clause de résiliation de 300 millions d’euros. Bien que rien ne soit noté sur la note publiée par le club, le milieu de terrain de 21 ans sera publié sous le nom de Real Valladolid jusqu’à la fin de la saison.

Déclaration de Barcelone sur la signature de Matheus Fernandes

«Matheus Fernandes Siqueira, 21 ans, est né le 30 juin 1998 à Itaboraí (Brésil). Le milieu de terrain a commencé dans les catégories inférieures de la Botafogo jusqu’en 2016, il a fait ses débuts avec la première équipe de l’équipe brésilienne. Au total, au cours des deux années passées dans l’équipe première de Botafogo, il a disputé 76 matchs, au cours desquels il a marqué deux buts et distribué quatre passes décisives, jusqu’à ce qu’il signe pour Palmeiras en 2019. Avant, en 2018, il remportait le championnat de Carioca », il a commencé L’équipe de Blaugrana dit.

«Dans l’équipe de São Paulo, il a joué un total de 12 matches au cours desquels il a marqué un but. Quant au ‘canarinha’, Matheus Fernandes Il a participé à deux matches avec l’équipe brésilienne des moins de 17 ans ainsi qu’à deux rencontres avec les moins de 20 ans », a déclaré le Barcelone.

«Matheus Fernandes se distingue pour être un joueur avec une grande capacité défensive et avec une bonne sortie du ballon par derrière. Sa position idéale et où il a principalement joué est la moitié du centre défensif, la défense pivot avant. Avec 1,83 m de haut, le Brésilien a une grande capacité à récupérer le ballon et est un milieu de terrain très complet avec une bonne jambe droite », conclut le communiqué émis par le club.

C’est ainsi que Matheus Fernandes avait divulgué sa signature pour Barcelone

“Je n’ai jamais été bon au revoir, mais parfois ils sont nécessaires, bien que difficiles. Je dis au revoir et je remercie Palmeiras, un club qui a fait confiance à mon potentiel et m’a engagé l’année dernière », a-t-il commencé en disant Matheus Fernandes dans leurs réseaux sociaux.

“Aujourd’hui est venu le jour de la réalisation d’un rêve, celui de jouer en Europe. Je suis reconnaissant à Dieu pour tout ce qu’il m’a donné. Bientôt de nouveaux défis, objectifs et rêves! Continuons, ce n’est qu’un début », a-t-il ajouté, sans parler de Barcelone. Cependant, dans sa description, s’il y avait des liens vers le profil de l’équipe du Barça et une flèche vers le Real Valladolid.