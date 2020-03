Barcelone offre ses installations à la Generalitat de Catalogne pour lutter contre la crise des coronavirus

La crise des coronavirus a provoqué la réponse de solidarité des deux principales équipes en Espagne. Bien qu’Isabel Díaz Ayuso, présidente de la Communauté de Madrid, ait confirmé ce mardi que Le Real Madrid allait apporter une généreuse contribution pour lutter contre la pandémie, Barcelone qui a annoncé, par une déclaration sur son site Internet, qui met à disposition ses installations pour lutter contre les effets de Covid-19.

La note partagée par Barcelone assure que le club “veut continuer à contribuer à la lutte contre les effets de la crise sanitaire des coronavirus » et pour cette raison, ils prennent des mesures pour transférer leurs terres et les mettre à la disposition du gouvernement communautaire et des autorités sanitaires espagnoles.

“Le club a transféré au ministère de la Santé de la Generalitat sa totale volonté de transférer leurs installations pour aider avec tout ce qui est nécessaire pour aider à atténuer cette alerte de santé. Le Secrétariat a exprimé sa gratitude au Club pour cette décision, qui avait été approuvée lors du dernier Conseil d’administration électronique, et analyse ce les installations peuvent être les plus appropriées pour répondre aux besoins de santé “, en plus de partager avec les malades de l’hôpital de Sant Pau “le chariot sanitaire qu’il utilise pour déplacer les joueurs lorsqu’ils tombent blessés au Camp Nou”, éventuellement nécessaire compte tenu des particularités de l’hôpital de Sant Pau, qui nécessite le transfert des patients entre les bâtiments.