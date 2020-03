Barcelone parie sur Dembélé

L’équipe catalane prévoit de donner un vote de confiance à Quique Setién pour la prochaine année académique et l’entraîneur cantabrique prévoit de faire de même avec Ousmane Dembélé. L’attaquant de 22 ans est très apprécié par l’entraîneur de Barcelone, qui espère qu’à son commandement le Français pourra améliorer ses résultats.

Comme nous l’avons dit dans OKDIARIO, bien que l’équipe catalane soit obligée de vendre pour une valeur de 124 millions Avant le 30 juin pour régler ses comptes, il prévoit de se séparer des autres joueurs. Rakitic y Arturo Vidal sont sur la bretelle de sortie et Barcelone prévoit également de faire de l’argent pour Coutinho, Cucurella ou Rafinha. S’il voulait le faire pour Dembélé, ce serait plus compliqué puisqu’il est blessé, en principe, jusqu’en mai.

Pour cette raison, car cet été, il serait difficile de récupérer le 105 millions, plus 35 en variables, que le Barcelone payé par Borussia Dortmund à l’été 2017, l’équipe blaugrana donnera une nouvelle opportunité à Ousmane Dembélé, comme le rapporte le journal SPORT. De plus, le rapport médical qu’il a rédigé sur le français au Qatar invite à l’optimisme. Cela a révélé que, pendant ces deux années, Dembélé a continué de développer à la fois des os et des muscles. Autrement dit, il est arrivé à Barcelone sans avoir achevé son développement d’adolescent à adulte. D’autre part, le rapport montre que l’attaquant est, en plus d’être un footballeur, un sprinter, et à ce titre devrait s’entraîner à habituer ses muscles à cette explosivité.

Compte tenu de ces considérations, Ousmane Dembélé devrait faire un saut qualitatif dans Barcelone dans les saisons à venir, et plus encore avec un entraîneur comme Quique Setién sur le banc. C’est la croyance de l’entraîneur cantabrique et également d’Éric Abidal, qui a décidé de ne pas écouter les offres pour lui cet été.