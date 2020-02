Barcelone passe un contrôle de température à son arrivée en Italie

Barcelone est déjà en Italie pour le match aller des huitièmes de finale au milieu de la crise des coronavirus. Le nord du pays méditerranéen est paralysé par Covid-19, et il y a déjà sept personnes qui sont mortes et plus de 200 sont infectées.

L’équipe dirigée par Quique Setién a passé un contrôle de la température avant de descendre de l’avion et allez à l’hôtel où l’équipe restera, comme l’a confirmé le club catalan à l’EFE. Le protocole indique que si un azulgrana présentait une fièvre ou tout type de symptomatologie liée au virus, il devrait être transféré à l’hôpital pour procéder à son exploration.

Les médias italiens ont souligné au cours des dernières heures que pourrait être jusqu’à deux personnes infectées dans la ville de Napolés, où Barcelone jouera son match. La plupart des cas sont localisés dans le nord du pays, en particulier dans les régions de Lombardie, de Vénétie et du Piémont.

Barcelone devra prendre des précautions en Italie. C’est le pays avec la plus grande épidémie de la maladie en dehors d’Asia, avec un nord de la nation avec des collèges et des universités fermés, les actes de carnaval suspendus et de nombreux citoyens pris au piège dans les régions infectées, sans possibilité de quitter sauf autorisation spéciale, en plus des matchs de série A suspendus.

Malgré la situation dans le pays, Des centaines de fidèles de Culés se sont rassemblés à l’entrée de l’hôtel napolitain pour recevoir leurs idoles. L’Argentin Leo Messi était, comme d’habitude, le plus acclamé des Catalans. On verra si le coronavirus ne met pas en danger le différend du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions.