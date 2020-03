Barcelone planifie la prochaine saison avec Quique Setién sur le banc

Quique Setién se poursuivra sur le banc du Camp Nou la saison prochaine. Selon le journal Sport, Barcelone travaille déjà sur la planification de la saison à venir et l’entraîneur cantabrique participe activement aux discussions sur la nouvelle équipe, les hauts et les bas qui auront lieu, etc. De plus, les circonstances actuelles favorisent sa continuité et mis à part un échec retentissant lors de la reprise des compétitions, Setién continuera dans l’équipe catalane l’année prochaine.

Ce ne fut pas un atterrissage facile Quique Setién sur le banc du Camp Nou. L’entraîneur cantabrique a connu différents revers: blessures, crise institutionnelle et à tout cela, il faut ajouter le coronavirus, qui a contraint la Ligue et la Ligue des champions à s’arrêter. Le match des blaugrana avec le nouvel entraîneur n’a pas non plus reçu de bonnes critiques, car bien qu’ils soient toujours invaincus à domicile, ils souffrent loin du Camp Nou. Mais malgré tout cela, les résultats les favorisent: Leaders de Ligue et vivants en Ligue des Champions, ce qui lui a valu le mérite d’occuper le banc la saison prochaine avec des eaux moins troubles.

Pendant ces jours d’arrêt forcé, Barcelone profite de travailler déjà la saison prochaine et la présence de Quique Setién dans les réunions montre la confiance qu’ils ont qu’ils continueront à diriger l’équipe, selon les informations susmentionnées. Le Cantabrique a exprimé son opinion sur les hauts et les bas, conscient qu’il devra également ajuster sa poche compte tenu de la particularité du moment et dans le club, ils pensent que Setién mérite d’entreprendre un projet auquel il participe depuis le début.

Un autre point qui joue en sa faveur dans sa continuité est la situation actuelle, car en cas de reprise des concours, ceux-ci laisseraient peu de place pour trouver un nouveau locataire. Hormis un échec retentissant, Setién continuera le 20/21 sur le banc du Camp Nou.