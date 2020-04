Barcelone poursuivra l’ancien vice-président, Emili Rousaud

Le désordre institutionnel persiste dans le Club de football de Barcelone. L’entité, après la réunion télématique de lundi des 13 membres du conseil d’administration, a pris décision d’engager une procédure pénale contre l’ancien vice-président Emili Rousaud, en raison des propos “sérieux et infondés”. La plainte sera déposée en défense de l’honneur du Barça et de ses travailleurs.

“Compte tenu des accusations graves et non fondées portées par M. Emili Rousaud, ancien vice-président institutionnel du Club, lors de divers entretiens avec les médias, le conseil d’administration nie catégoriquement toute action pouvant être qualifiée de corruption et, par conséquent, il a accepté de déposer l’action pénale correspondante », indique le communiqué publié par Barcelone.

Le FC Barcelone ne peut tolérer des accusations qui portent gravement atteinte à l’image de l’institution. L’action pénale qui sera déposée est en défense de la réputation du Club et de ses travailleurs. En revanche, ces démonstrations ont été faites sachant l’existence d’un audit en cours qui doit mettre un terme à ce problème », ajoute-t-il.

Barcelone avait déjà menacé de passer à l’action après les déclarations de Rousaud. «Avant le des accusations graves et infondées faites ce matin par M. Emili Rousaud, Ancien vice-président institutionnel du Club, dans différentes interviews avec les médias, le FC Barcelone nie catégoriquement toute action qui pourrait être qualifiée de corruption, et se réserve donc le dépôt de poursuites pénales pouvant correspondre ».