Barcelone recommande à leurs équipes de jeunes de ne pas voir les programmes d’information pendant la crise des coronavirus

Le Barcelone ne veut pas que la panique se propage Le Mas au cours de cette étape de confinement causée par la crise des coronavirus. Pour cette raison, une déclaration a été publiée par l’entité du Barça dans laquelle 670 athlètes découragéss qui composent l’installation de carrière du club suivez l’actualité, pour éviter de générer en eux des sentiments d’anxiété ou d’insécurité.

Par le biais du Service complet aux athlètes (SID) qui conseille les athlètes de La Masía, le Barça a publié ces informations sous la forme d’une recommandation après deux semaines de détention difficiles pour ces adolescents, qui sont par obligation loin de leur famille. Les recommandations sont basées sur quatre aspects, la collaboration familiale, le télétravail, les routines quotidiennes et le contrôle technologique et sont envoyés en fonction de la façon dont les événements sont générés ou en fonction des conversations avec les familles et des préoccupations qui les accompagnent.

Ces directives sont adressées aux joueurs résidents et non-résidents de La Masía, et incluent également une recommandation concernant l’utilisation des appareils électroniques. «Vous devez limiter l’accès aux newsletters une fois par jour et ainsi éviter de générer des sentiments d’anxiété ou d’insécurité », assurent-ils de l’entité.

«L’une des activités qui a réussi est les recommandations culinaires. Les différents tuteurs ont reçu des recettes de cuisine et même certains ont osé relever le défi de la cuisine. Une manière originale qui vise les loisirs et s’éloigne des appareils électroniques. “Lit le communiqué.

Les activités à réaliser comprennent des tutoriels individuels, en petits groupes et en groupe. «Dans ceux-ci, un sujet est convenu avec le technicien renvoyé à la partie sportive pour travailler sur différents aspects tels que la cohésion de groupe, défis d’équipe et de communication. Et tout cela se fait, par exemple, à travers des questions avec l’outil Kahoot. Des questions pour générer une saine compétitivité et en même temps en savoir plus sur l’identité du Club en termes de valeurs », explique le club catalan.