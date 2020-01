Barcelone signe le “ nouveau Cristiano Ronaldo ”, le flop de Liverpool rejoint Séville, Ronaldo d’origine décroche Ben Arfa et d’autres transferts que vous avez manqués

La fenêtre de transfert est terminée et parmi les offres accrocheuses, il y en a beaucoup que vous avez peut-être manquées.

Le déménagement d’Erling Braut Haaland au Borussia Dortmund et le retour de Zlatan Ibrahimovic à Milan ont jusqu’à présent été les principaux sujets de discussion.

Haaland a été exceptionnel depuis sa signature pour Dortmund

Darren Lewis est “ inquiet ” pour Bruno Fernandes à Manchester United alors qu’Ole Gunnar Solskjaer n’améliore pas les joueurs

Les fans de Manchester United ont enfin quelque chose de réjouissant aussi, avec le meneur de jeu très apprécié Bruno Fernandes signant du Sporting.

Mais qu’en est-il de Barcelone achetant Ronaldo 2.0? Ici, talkSPORT.com a identifié les offres qui ont peut-être glissé sous votre radar…

Francisco Trincao (Braga à Barcelone) – 26 M £

Salué comme le «prochain Cristiano Ronaldo», Trincao rejoindra le Barça cet été, le club payant à Braga 26 millions de livres sterling pour le joueur de 20 ans.

Il n’a fait ses débuts qu’en décembre 2018 et son nouveau club dit qu’il peut jouer n’importe où. “Rapide et doté d’une vision technique, il est également un grand créateur d’objectifs”, expliquent-ils. “Le nouveau joueur du Barça a également la capacité de prendre les défenseurs avec ses compétences de dribble.”

Trincao restera au club jusqu’à la saison 2014/25 et dispose d’une clause de rachat de 500 millions d’euros.

Francisco Trincao, surnommé «le nouveau Cristiano Ronaldo», rejoindra Barcelone cet été

Lucas Tousart (Lyon – Hertha Berlin) – 20,3 M £

Le Français a rejoint la Bundesliga pour 20,3 M £ mais est immédiatement revenu à son ancien club en prêt pour le reste de la saison.

Le milieu de terrain central a été un élément régulier de l’équipe première de Lyon au cours des quatre dernières saisons, faisant plus de 100 apparitions dans toutes les compétitions.



Tousart a rejoint le Hertha Berlin mais restera à Lyon jusqu’à la fin de la saison

Bruno Guimaraes (Athletico Paranaense – Lyon) – 17 M £

Arsenal était fortement lié à une décision pour le milieu de terrain, mais ils se sont retirés d’un accord pour le Brésilien, ouvrant la voie à Lyon pour l’enclencher.

Le joueur de 22 ans évolue dans l’élite du Brésil avec l’Athletico Paranaense depuis 2017 et a été un joueur clé pour le club lors de ses triomphes en Copa Sudamericana et Copa do Brasil.

Guimaraes était une cible pour Arsenal mais il a rejoint Lyon à la place

Suso (Milan – Sevilla) – Prêt

L’ancienne star de Liverpool est retournée dans son pays natal pour jouer pour Séville en prêt après qu’on lui ait dit qu’il n’était pas dans les plans de Milan pour le reste de la campagne.

Pendant son séjour à San Siro, Suso a joué plus de 150 matchs, marquant 26 fois et contribuant 43 passes décisives.

Hatem Ben Arfa (Agent libre – Real Valladolid) – Gratuit

L’ancien as de Newcastle et du PSG, qui compte 15 sélections en France, a débuté sa carrière à Lyon et a également joué pour Marseille, Hull City, Nice et le Paris Saint-Germain.

Il a maintenant rejoint le Real Valladolid, où la légende brésilienne Ronaldo détient une part, pour un contrat de six mois, sans club depuis son départ de Rennes l’été dernier.



Ronaldo, copropriétaire du Real Valladolid, a récupéré l’ancien milieu de terrain du PSG nad Newcastle Ben Arfa

Julian Weigl (Borussia Dortmund – RB Leipzig) – 18 M £

Le milieu de terrain allemand avait été suivi par Manchester City cet été, mais Pep Guardiola a choisi de signer Rodri à la place.

Weigl, 24 ans, était un joueur permanent dans le milieu de terrain de Dortmund depuis son déménagement de Munich en 1860 en 2015.



Weigl a déménagé à Benfica de Dortmund

Stanislav Lobotka (Celta Vigo – Napoli) – 21,5 M £

Le milieu de terrain a rejoint Celta en 2017 du côté danois de Nordsjaelland et s’est rapidement imposé comme un membre clé de l’équipe.

Il devient le dernier joueur slovaque à représenter Naples après Marek Hamsik, qui est devenu une icône du club après 13 ans en Serie A.

Alvaro Odriozola (Real Madrid – Bayern Munich) – Prêt

L’arrière droit de 24 ans rejoint le club allemand après avoir été limité à seulement cinq apparitions pour le Real cette saison.

Odriozola a rejoint le club Bernabeu de la Real Sociedad à l’été 2018 et a fait 22 apparitions la saison dernière avant de tomber en disgrâce.

