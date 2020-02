Barcelone – Valence: Coupe Baotic du Barça de Mirotic

Nikola Mirotic sait déjà qu’il ne peut tout simplement pas gagner de titres. Valencia Basket a été chargé du grand favori pour remporter la Copa del Rey avec un jeu choral et intelligent contre certains Catalans qui ne vivaient que de l’inspiration hispano-monténégrine, Auteur de 25 points. La taronja a eu un grand revenu au deuxième trimestre et l’a gaspillé. À la fin du troisième trimestre, ils sont revenus avec plus de dix d’avantages et ils ne pardonnent plus aux favoris, bien que l’incertitude soit restée jusqu’à la dernière seconde avec un culé arreón.

Le match a commencé avec Valence embourbé dans la peur. Les Levantins n’ont pas marqué dans les quatre premières minutes, tandis que les Catalans ont montré le tempérament du favori au titre. Claver, avec trois triplets pratiquement consécutifs, a mis le choc sur la bonne voie pour les Catalans.

Le scénario dominant a soudainement changé avec l’entrée de Quino Colom. La base andorrane a dirigé un partiel 0-18 a mis la taronja dans une position totalement inattendue au milieu du deuxième trimestre. Pesic, déterminé à mettre Hanga comme base, a dû réagir avec des mesures extrêmes. Il a gravi les lignes défensives, Davies a marqué cinq points consécutifs et Valence a donné le vertige de ce déploiement. Un triple de Delaney à 15 secondes de la pause a égalé le crash.

Le Barça voulait obtenir une marche de plus après la pause. Mirotic a marqué 10 points consécutifs dans un raccourci méritant, mais Valence a enduré le pouls avec un excellent NDour. L’Hispano-Monténégrin n’était en danger que parce que le reste du Barça a marqué un total de quatre points dans le reste de la période.

Valence a de nouveau tiré sur le tableau de bord sous la direction de Colom jusqu’à atteindre 12 points d’avantage à la fin de la troisième période et donnant même l’impression qu’il pardonnait la vie du favori. Pesic n’a pas eu d’autre choix que de prendre Mirotic depuis le début du dernier trimestre. Ses suppléants touchaient au ridicule.

Mais le sentiment était que Ponsarnau avait toujours une longueur d’avance sur Pesic dans la prise de décision. L’entraîneur culé a risqué de ne pas mettre de pivot au début de la période initiale et la taronja a dilué la pluie de points Mirotic avec Tobey fait beaucoup de chrysalides – 8 buts – dans la peinture. Valence a maintenu l’avantage contre un club complètement mouillé de poudre à canon.

A deux minutes de la fin, les Catalans ont pu marquer quatre buts et ont eu jusqu’à quatre occasions sur la ligne des trois points pour fermer la tête. Le Barça a marqué toutes les occasions et Valence a pu jouer avec calme dans les dernières secondes jusqu’à ce que Doornekam commette une faute antisportive qui insufflait de l’air aux Catalans. Valence a donné la cloche. Le projet Culés subit ses premières grandes turbulences.