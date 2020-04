Barcelone vend les droits de dénomination du Camp Nou pour la première fois dans l’histoire avec le club prêt à reverser tous les revenus pour lutter contre le coronavirus

Barcelone va vendre les droits de dénomination de son stade Camp Nou pendant un an dans le but de lever des fonds pour la lutte contre les coronavirus, ont annoncé les géants de la Liga.

Le club a décidé de rompre avec la tradition pour la première fois afin de jouer son rôle dans la lutte contre la crise mondiale de la santé, avec un nouveau nom pour son home set depuis son ouverture en 1957.

Le Camp Nou, qui est le plus grand stade d’Europe, devrait être nommé pour une seule saison

Le Camp Nou est le plus grand stade d’Europe avec une capacité de plus de 99 000 personnes.

“Nous voulons envoyer un message universel: pour la première fois, quelqu’un aura la possibilité de mettre son nom sur le Camp Nou et les revenus iront à toute l’humanité, pas seulement au Barça”, a déclaré le vice-président du club Jordi Cardoner.

«L’initiative est née dans une situation d’urgence. Nous pensons que nous devons avoir une réponse très rapide, mettre notre joyau de la couronne au service (de la lutte). »

Les chefs de Blaugrana ont travaillé sur un certain nombre d’initiatives pour aider à collecter des fonds pour lutter contre le COVID-19, abandonner des installations et aider à importer des fournitures médicales par le biais de partenaires de la Fondation de Barcelone.

Les droits de dénomination du stade seront disponibles pour un an, à compter du début de la saison 2020/21.

Un communiqué du club a déclaré: «Au cours des prochaines semaines, la Fondation du Barça, par le biais de la zone commerciale du club, commencera le processus de recherche d’un sponsor qui souhaite acquérir les droits de propriété du Camp Nou pour une saison avec le produit de la recherche projets et autres projets impliqués dans la lutte contre les effets de COVID-19, tant au niveau local qu’international.

“Le Barça cède ces droits pour qu’un nom soit mis au Camp Nou pour la toute première fois, car les droits de propriété sont une option commerciale qui n’a jamais été exploitée auparavant.”

