Barcelone veut un transfert de poker … 400 millions !!!

Avec la fin de la saison, Barcelone est en télétravail avec ses vues sur le marché l’été prochain. L’équipe catalane est claire sur les positions qui doivent être renforcées pour la saison à venir: un défenseur central, un milieu de terrain, un avant-centre. L’idée d’aborder le retour de Neymar au Camp Nou n’est pas non plus renoncée, une opération qu’ils considèrent comme essentielle non seulement d’un point de vue sportif, mais aussi stratégique.

Ce qui frappe dans ce dossier, c’est que parmi ceux que les Catalans veulent renforcer ces lignes, l’opération pourrait aller jusqu’à 400 millions d’euros. Un chiffre très élevé compte tenu de la conjoncture actuelle et compte tenu de la situation dans laquelle se trouve Barcelone, qui a dû recourir à un ERTE pour faire face aux paiements.

L’objectif principal de l’équipe catalane est l’attaquant de l’Inter Milan, Lautaro Martinez. Mais amener le partenaire argentin de Leo Messi pourrait signifier environ 100 millions d’euros. De plus, pour l’arrière ils sont attentifs au centre de Manchester City, Laporte, dont la signature représenterait un montant proche de 50 millions d’euros. Pour le coeur, Setién veut récupérer Fabián Ruiz, avec qui il a accepté chez Betis, une opération qui pourrait s’élever à environ 100 millions d’euros. Tout cela sans renoncer au vieux rêve de ramener Neymar, qu’il ne quitterait pas Paris pour moins de 150 kilos.

Avec tout, non seulement les dépenses de transfert augmenteraient, mais aussi la masse salariale du personnel, ce qui est maintenant complètement impossible puisque Barcelone a dû présenter un ERTE pour faire face à la crise.