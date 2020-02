Barn compare sa signature pour Marbella avec sa signature pour Madrid

Le milieu de terrain de 32 ans a été présenté, ni plus ni moins, comme la meilleure signature de l’histoire de la seconde B. Il n’est pas surprenant que Grange d’Esteban ont reconnu qu’il se sent tellement responsable maintenant qu’il a atteint le Marbella comme quand il a signé pour lui Real Madrid.

“Je n’avais jamais ressenti ça responsable. Une seule fois: quand j’ai signé pour le Real Madrid, qui était le rêve de ma vie, et une autre aujourd’hui, pour Marbella“, A déclaré” le Pirate “dans sa présentation avec l’équipe andalouse.

Concernant l’agitation causée par sa signature pour Marbella, Esteban Granero a déclaré: «Le Second B est une compétition pleine de grands joueurs et de professionnels, Je ne comprends pas l’étrangeté à venir car pour moi l’économique est secondaire, Je viens jouer au football. »

Óscar Ribot, avec qui Esteban Granero a convenu au Real Madrid, a joué un rôle clé dans son arrivée à Marbella

Granero a été présenté par Óscar Ribot, PDG de Best Of You, son agence représentative: «Cette grange est là avec 11 sur son dos, c’est rêver en très grand. Il a dit non aux propositions de la première division et des clubs étrangers et aux offres millionnaires pour Marbella. Notre seul objectif est de monter en deuxième division puis en première division. Il ne fait aucun doute que nous l’obtiendrons avec le temps. L’année prochaine, où Marbella doit être est en deuxième division“

Plus tard, c’est Esteban Granero qui a pris la parole: «Je veux remercier Oscar Ribot (dont l’entreprise gère le club) parce qu’il est le principal coupable de ma présence ici. Nous travaillons ensemble au Real Madrid. Je remercie mes collègues venus à cet événement, les techniciens et ma femme venue de Barcelone pour m’accompagner. Tu me fais voir la grandeur de ce club, ville et projet. Nous nous battrons pour atteindre les objectifs. Vous êtes tous Marbella. Il y a une équipe qui travaille depuis longtemps. Aujourd’hui est deuxième, mais c’était le premier. Il travaille dur et fait très bien les choses. Je viens apporter le maximum de ce que j’ai. J’ai dit non à certaines choses et j’ai dit oui à Marbella. Je l’ai fait en toute responsabilité. Elle grandit et j’ai beaucoup à donner et si je suis venue ici c’est à cause de la faim. »