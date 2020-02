Barnsley condamné à une amende par la Football Association pour les commentaires “ inacceptables ” d’un employé du club au sujet du milieu de terrain de Stoke James McClean

Barnsley s’est vu infliger une amende de 20 000 livres sterling par la Football Association et a été condamnée à «mettre en œuvre un plan d’action» à la suite des commentaires faits à propos de James McClean par le directeur adjoint de la sécurité du club.

Peter Clegg a déclaré que le milieu de terrain de Stoke “devrait être utilisé pour” abuser, ce qui a été souligné comme un “facteur aggravant grave” par une commission de régulation indépendante concernant l’incident qui s’est produit lors du match de championnat à Oakwell l’année dernière.

. – .

McClean a fait l’objet d’abus sectaires lors du voyage de Stoke à Barnsley en novembre

La sanction de la FA concerne les chants entendus lors de l’affrontement entre les parties le 9 novembre, que les Potters ont remporté 4-2.

McClean, né à Derry en Irlande du Nord, a été à plusieurs reprises critiqué pour sa décision de ne pas porter de coquelicot sur sa chemise dans le match le plus proche du jour du Souvenir.

Le joueur de 30 ans a déclaré que cette décision avait été prise par respect pour ceux qui sont morts dans la ville le dimanche sanglant de 1972.

Clegg a été informé du chant lors d’une réunion d’après-match avec l’arbitre, les assistants et Liam Slack, du PGMOL, et a déclaré: “C’est un footballeur professionnel, il devrait être habitué à ce moment-là.”

. – .

McClean refuse de porter un coquelicot sur sa chemise lors du match le plus proche du Souvenir dimanche

L’arbitre Jeremy Simpson a rapporté le commentaire “inacceptable et inapproprié” au secrétaire de Barnsley et Clegg a été averti par ses employeurs – une organisation externe utilisée par le club – de sa conduite et a été chargé d’entreprendre un cours sur l’égalité et la diversité pour la rééducation.

Un rapport de la FA publié vendredi indique également: «Nous avons noté que Clegg n’a pas été sanctionné par le club, qui continue de l’utiliser comme agent de sécurité adjoint.

“Et nous avons des inquiétudes (sur la base des preuves de l’agent de sécurité de Barnsley, Steve Bailey) quant à l’aptitude de Clegg à occuper un rôle de responsabilité au sein du club, en particulier celui qui l’oblige à jouer un rôle important dans la mise en œuvre des abus anti-discriminatoires du club” . “

Vendredi, la FA a inculpé Barnsley d’une infraction à la règle E20 et a déclaré que le club “a admis ne pas avoir veillé à ce que ses spectateurs, et toutes les personnes prétendant être ses supporters ou ses partisans, se conduisent de manière ordonnée et s’abstiennent d’utiliser des abus et / ou mots insultants qui incluaient une référence, expresse ou implicite, à la nationalité et / ou à la religion et / ou aux convictions lors de la rencontre.

Dans un communiqué, le club a déclaré: «Le Barnsley Football Club a une politique de tolérance zéro à l’égard de toute forme de discrimination et, à ce titre, il est extrêmement déçu d’avoir été reconnu coupable d’avoir violé les décisions de la FA.

«Le club donnera suite aux conclusions de l’affaire et continuera de travailler en étroite collaboration avec la FA et Kick It Out. Toute personne trouvée impliquée dans une forme quelconque de comportement discriminatoire lorsqu’elle représente le Barnsley Football Club risque d’être interdite d’assister à des matches. »

.