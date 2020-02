Bartomeu a dépensé plus de 200 millions de dollars en secondes signatures

Barcelone a officialisé l’embauche de Martin Braithwaite en tant que nouveau joueur culé après avoir déposé la clause de 18 millions d’euros au siège de la Liga. De cette façon, le club présidé par Josep María Bartomeu remplace Dembélé par la signature de l’attaquant danois, qui vient de Leganés.

Abidal et Bartomeu ont opté pour Braithwaite devant d’autres noms tels que Willian Jose ou Angel. Le danois arrive recommandé par Quique Setién, qui est attiré par sa polyvalence. Ainsi, l’attaquant renforcera l’équipe de culé en Ligue de Santander, mais pas en Ligue des champions où il ne pourra pas être inscrit.

Ce ne sont pas des années simples pour le secrétariat technique du Barça. Depuis que Bartomeu a pris la présidence en juillet 2015, le club culé a réalisé un grand nombre de des signatures assez discutables, avec la signature de plusieurs hommes de confiance de Bartomeu: Abidal, Robert Fernandez o Pep Safe, entre autres.

Plus de 200 millions en deuxième signature

Depuis la saison 15/16, Barcelone a tout fait Un exemple de comment ne pas gérer le terrain de sport. Selon les données de Transfermarkt, les Catalans ont dépensé plus de 200 millions d’euros pour des incorporations qui n’ont finalement rien apporté à l’équipe.

Sont les Yerry Mina, Douglas, Malcom, Digne, Marlom, Andre Gomes, Paulinho, Alcacer ou Aleix Vidal. De plus, beaucoup d’entre eux ont été un gros effort économique pour les Catalans: les 44 millions pour Malcom, les 37 pour André Gomes ou les 40 pour Paulinho.

Nous verrons si le nom de Martin Braithwaite devient un autre nom sur cette liste. A priori, c’est un joueur qui n’est pas très excité. Prend six buts et deux passes cette saison et c’était le principal argument offensant de Javier Aguirre pour obtenir la permanence souhaitée.

Ce Barça est un magazine de poudre. 2020 n’a apporté que de mauvaises nouvelles dans un club où la division entre management et joueurs est plus que patente. La nouvelle année a commencé avec défaite contre l’Atlético de Madrid dans la Super Coupe d’Espagne et continue maintenant avec la Scandale «Barçagate», qui laisse l’avenir de Bartomeu dans l’air.