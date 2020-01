Bartomeu avance la possibilité de Xavi de mener Barcelone

15 janvier 2020, 14 h 10 Barcelone, Espagne, 15 janvier (Prensa Latina) Le président de Barcelone, Josep María Bartomeu, a présenté aujourd’hui les possibilités du footballeur espagnol Xavi Hernández de diriger un jour le club catalan en raison de sa grande capacité.

«Xavi entraînera un jour le Barça, je n’en doute pas. Il est très capable, c’est une personne qui comprend parfaitement notre football, il a un énorme désir et un jour il sera (entraîneur de l’équipe) ”, a déclaré Bartomeu au journal sportif Sport.

L’ancien joueur, actuel entraîneur d’Al Sadd Qatari, a sonné parmi les noms avec plus d’options pour succéder à Ernesto Valverde devant le Barça, après que les conversations que l’équipe a eues avec lui après l’élimination en demi-finale de la Super Cup soient apparues. d’Espagne la semaine dernière.

En fin de compte, l’ancien milieu de terrain culé a décidé de ne pas former l’équipe du Barça, ce qui a obligé le conseil d’administration à chercher une alternative, ce qui s’est reflété dans Enrique ‘Quique’ Setién, connu pour son jeu offensif du toucher, très apprécié des fans de club

“Il a montré aux équipes qu’il était qu’il aime le bon jeu, il aime particulièrement le jeu car nous aimons voir les ‘culés’ et c’est pourquoi il a été choisi”, a déclaré le responsable de Barcelone.

Setién vient avec beaucoup d’enthousiasme et de désir, a ajouté Bartomeu et a rappelé que l’entraîneur cantabrique prend l’équipe à un moment optimal, leader de la Ligue espagnole, qualifié pour le huitième de la Ligue des champions européenne et sur le point de commencer sa tournée la semaine prochaine à la Copa del Rey.

Pour sa part, le Brésilien Vítor Borba Ferreira ‘Rivaldo’, ancien joueur de Barcelone, a décrit comme naïf et irrespectueux la façon de renvoyer Valverde, bien qu’il ait considéré le changement de DT par Quique Setién comme un succès.

«Il est clair que Barcelone n’a pas bien géré ce changement d’entraîneur. Ils ont été quelque peu naïfs et peut-être quelque peu irrespectueux envers Valverde. Après tout, il n’est jamais positif de commencer à négocier avec un nouvel entraîneur lorsque l’actuel est en fonction », a déclaré le Sud-Américain.

«Le fait que Xavi et (Ronald) Koeman aient rejeté les propositions de Barcelone a ajouté des problèmes, remplissant les attentes de la presse et forçant les négociations à s’allonger avant d’annoncer Setién. Nous savons tous que le conseil d’administration du FC Barcelone n’a pas bien géré ce processus », a-t-il ajouté.

jha / am