Bartomeu, de vouloir donner vie à Messi … d’être condamné par Leo

Josep María Bartomeu vit l’un des moments les plus difficiles, sinon le pire, puisqu’il est président de Barcelone. Leo Messi, celui qui a voulu faire un contrat de vie, Il l’a condamné et veut qu’il quitte la présidence du club culé en fin de saison.

Comme nous l’avons révélé dans OKDIARIO, Leo Messi est déjà fatigué de Josep María Bartomeu et de tout son conseil d’administration. L’attaquant argentin, légende vivante et active de Barcelone, est clair que il veut que les élections soient appelées l’été prochain bien qu’elles devraient se tenir en 2021. Le «10» culé estime qu’un nouvel organigramme doit arriver pour que le club retrouve la faim et l’illusion.

Leo Messi entre dans le dernier tronçon de sa carrière et vous avez en main de choisir de continuer ou non la saison prochaine Les élections seraient une excellente condition pour continuer dans le Camp Nou et sait que si les élections ont lieu, auquel il apporte son soutien, il a tous les suffrages pour être le prochain président de Barcelone.

Et, comme nous l’avons dit, l’attaquant de Rosario est très clair qu’il n’aime pas Josep María Bartomeu Il est fatigué du chef de file culé, celui qui Il recherche l’histoire depuis des années en tant que président qui a conclu un contrat à vie avec Leo Messi. Le manager a voulu, alors que nous progressons exclusivement dans OKDIARIO, être considéré comme l’homme qui a lié à vie le ’10’ avec Barcelone, et que ce fait est devenu la plus grande réussite de son programme.

Tout indique Bartomeu ne réalisera pas son rêve de faire vivre Leo Messi. Cet échec s’ajoutera à d’autres comme le fait de ne pas pouvoir conserver Neymar, de ne pas pouvoir le signer l’été dernier ou le refus de Xavi Hernández d’être le remplaçant d’Ernesto Valverde. Ils n’accompagnent pas non plus les échecs sportifs et, par exemple, les déclarations d’Eric Abidal accusant les joueurs, quelque chose qui a fait exploser la star de l’entité Barca.

Un groupe de chascos qui ont progressivement fatigué l’attaquant né à Rosario. À tel point que ces fiascos ont été un grand déception totale pour un Leo Messi qui a condamné le président Je voulais signer un contrat à vie avec le club Barca.