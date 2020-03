Bartomeu: “Messi m’a dit dès le premier jour que cette réduction devait être faite”

Face à un autre nouveau chapitre de la guerre entre le management et les acteurs, Josep María Bartomeu Il a fait une apparition publique pour commenter l’ERTE controversé après la fléchette de Messi au conseil d’administration après avoir annoncé que les joueurs baisseraient leur salaire de 70%. Le président culé a clairement fait savoir dans Sport que le capitaine a été le premier à dire: “Cette réduction doit être opérée”.

ERTE

“Dès le début, Messi Il a dit que cela devait être fait. C’est un geste qui montre son engagement envers le club. Cette proposition est venue des capitaines ».

Messi dart dans la déclaration

“Peut-être ont-ils été gênés par des choses que les gens à l’intérieur et à l’extérieur du club ont dit ne pas avoir toutes les informations mais les négociations n’ont été menées que par Oscar Grau et moi et nous n’avons rien dit.”

Mauvaise gestion économique?

«Nous serions des administrateurs irresponsables si nous n’avions pas mis en œuvre cette réduction. La situation économique est difficile et toutes les mesures ont dû être mises en place pour protéger le club.

Aucun risque financier

«Le Barça n’était pas en danger. C’est le club qui s’installe le plus dans le monde et continuera de le faire, mais les dépenses ont dû être adaptées aux revenus, désormais réduits. Nous recommencerons ».

Tour de compétition

“Nous ne voulons pas que ce soit à huis clos, nous ne jouerons pas non plus toutes les 48 heures. Je pense que nous ne jouerons pas le premier match avant la fin juin au moins. C’est le scénario que nous envisageons maintenant. »