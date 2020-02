Bartomeu parle avec Abidal et Messi et étouffe le feu … pour l’instant

Josep Maria Bartomeu a essayé d’étouffer le feu généré dans Can Barça par les mots de Eric Abidal qui était très mal assis Leo Messi. Le président s’est entretenu mercredi matin avec les deux parties de Bruxelles avec l’intention de calmer les esprits avant de retourner à Barcelone pour rencontrer le secrétaire technique. Le directeur général ne veut pas que la chose aille aux personnes âgées et, sauf surprise, ne prendra aucune décision à chaud.

Tout a sauté dans les airs jeudi après-midi, lorsque les paroles prononcées par Abidal ont été révélées dans une interview après la fermeture du marché d’hiver. Le Français a accusé les joueurs de ne pas soutenir Valverde et de douter de ses efforts dans l’étape de Txingurri en tant qu’entraîneur de l’équipe première. Ces mots controversés ont provoqué la réponse de Messi, qui s’est prononcé pour défendre ses collègues critiquant les propos du Français et le pressant de donner des noms précis dans son accusation.

Cette bagarre, survenue sur les réseaux sociaux, laisse Abidal dans une position très faible, qui risque d’attendre une réunion d’urgence dans le but de résoudre le nième incendie de Can Barça ces derniers temps.

Abidal vit des moments très compliqués à la tête du secrétariat technique de Barcelone. Le dernier marché des dédicaces hivernales l’a déjà laissé sur le fil comme responsable de l’inefficacité du club lors de la signature du front, et sa confrontation avec Messi, logiquement intouchable pour l’entité, fait son départ de l’entité culé est plus proche que jamais, bien qu’en arrivant ou non, chercher un attaquant qui pourra remplacer la perte de Dembélé.