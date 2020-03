Bartomeu respire avec le coronavirus

Bartomeu respirer avec lui coronavirus. Le président de Barcelone était dans l’œil de l’ouragan avant la crise sanitaire et la suspension de la compétition lui a fait gagner du temps. L’appel aux élections, très appelé, est dans l’air et le président de Culé pourrait mettre fin à son mandat l’année prochaine malgré tous les scandales dans lesquels la directive qu’il préside a été impliquée.

Parce qu’il n’y a personne pour le contester: Josep María Bartomeu était au bord de l’abîme avant la coronavirus viendra dans nos vies. Toutes les signatures frustrées et leur gestion désastreuse ont été portées à leur maximum après l’éclatement du scandale de Barçagate, où il a été montré avec des documents sur la table que le club avait payé des entreprises pour dénoncer l’image de joueurs comme Piqué ou Messi (dont sa femme Antonella) via les réseaux sociaux.

Ce fut la goutte qui remplit le verre et mit au centre des médias un Bartomeu qu’il a été plus que condamné à faire avancer les élections un an avant la fin de son mandat. Certains de ses managers sont partis par la porte arrière, les joueurs lui ont fait remarquer indirectement, et même le Camp Nou a demandé à laisser la boîte avec le mouchoir en main. Tout était contre lui.

Lorsque son image a été la plus endommagée, la crise de coronavirus et la suspension momentanée de la compétition et cela fait gagner du temps. Au cas où la Ligue et les Champions ne seraient pas repris (une option qui ne peut être exclue) Bartomeu il se poursuivra pendant un an et épuisera son mandat en 2021 conformément aux statuts. Une autre chose très différente serait que tout redevienne normal et que l’équipe Setien finisse par échouer. Mais cela se verra.

Condamné par les joueurs et les fans

Josep María Bartomeu et l’ensemble de son conseil d’administration est condamné à la fois par les joueurs et les fans. Les confrontations avec les joueurs ont été le déclencheur définitif pour les fans de montrer leur dégoût envers le directeur général de culé et tous ses partisans. Malgré cela, le président culé tentera de conserver la table jusqu’en 2021 à table même si sa fin se termine dans l’agonie. La crise sanitaire actuelle l’a fait disparaître de l’œil de l’ouragan et ainsi gagner du temps, mais son destin est écrit.