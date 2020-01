Barty d’Australie remporte un prix au Premier ministre australien de la WTA

18 janvier 2020, 9 h 32 Adélaïde, Australie 18 janvier (Prensa Latina) La joueuse de tennis locale Ashleigh Barty a remporté aujourd’hui l’Ukrainienne Dayana Yastremska 6-2 et 7-5 en seulement une heure et vingt-neuf minutes, et est la nouvelle championne du tournoi WTA Premier de cette ville.

Barty, tête de série numéro un, a réussi à briser son adversaire 4 fois, a obtenu 62 pour cent au premier service, a commis 2 doubles fautes et a pris 71 pour cent des points au service.

Pour sa part, Yastremska a réussi à casser le service à son adversaire une fois, a obtenu une efficacité de 51 pour cent, a commis 4 doubles fautes et a remporté 53 pour cent des points à servir.

Le tournoi d’Adélaïde a débuté le 11 janvier et s’est conclu ce samedi sur une piste dure en plein air avec la participation de 45 joueurs.

jcm / kia

.