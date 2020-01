Baseball Hall of Fame est une blague sans Barry Bonds et Roger Clemens

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, The Morning Win. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées à votre boîte aux lettres chaque matin.

La classe 2020 du Temple de la renommée du baseball a été annoncée mardi (Derek Jeter et Larry Walker) et encore une fois, deux des meilleurs joueurs à avoir jamais joué au jeu n’ont pas été appelés.

Ce qui est pathétique.

Ouais, une autre année où Barry Bonds et Roger Clemens ne sont pas entrés dans la salle, cela fait une autre année pour nous de ne pas prendre tout ce stupide musée de Cooperstown au sérieux. Parce que allez, comment ne vas-tu pas avoir des obligations et des Clemens là-dedans?

Je sais ce que vous pensez – ils ont triché et auraient pris des PED. Eh bien boo-freaking-hoo. Ces deux légendes ont brillé pendant une période de temps au baseball où beaucoup de gars étaient jusque dans les branchies. Oh, et Bonds et Clemens ont également surpassé la plupart de ces joueurs.

Ils ont également brillé bien avant l’ère des stéroïdes, ce qui ne fait que rendre leur cas encore plus digne.

Certains écrivains de baseball qui obtiennent un vote HOF doivent vraiment se remettre et faire la bonne chose avant qu’il ne soit trop tard – Bonds et Clemens sont éligibles depuis huit ans et n’ont que deux ans d’éligibilité. Je ne sais pas comment quelqu’un pourrait prendre cet endroit au sérieux si ces deux gars ne réussissent pas au cours des deux prochaines années.

Bonds est le leader du home run de tous les temps, a le plus de home runs en une saison, est un MVP NL à 7 reprises (dont trois qu’il a gagnées au début des années 90 quand il était un petit gars maigre), est le leader en promenades, a remporté huit gants d’or et a remporté 12 fois le prix Silver Slugger.

Il est le plus grand joueur de baseball de tous les temps. Et il n’est pas dans le stupide Hall of Fame.

C’est ridicule.

Clemens est l’un des plus grands lanceurs à avoir jamais joué le jeu, avec 354 victoires en 24 saisons. Il a remporté plus de 20 matchs six années différentes. Il a mené la ligue à cinq reprises dans des retraits au bâton. Il a remporté sept Cy Young et a fait le double dip en 1986 lorsque nous avons remporté les prix AL Cy Young et AL MVP, ce que les lanceurs retirent rarement.

Le fait qu’il ne soit pas au Temple de la renommée me dépasse aussi.

Félicitations à Derek Jeter et Larry Walker pour avoir réussi cette année, mais honte à ceux qui n’ont pas le courage de faire la bonne chose et de faire de ce Hall of Fame ce qu’il devrait être – une célébration du meilleur à jamais faire il.

Espérons que les choses changeront bientôt.

Le grand gagnant de mardi: Las Vegas.

Il a été annoncé mardi que le repêchage de la NFL de cette année se tiendra à Vegas et que la ligue – comme vous le faites souvent à Vegas – ira grand. L’événement du tapis rouge avant le repêchage se déroulera dans les fontaines du Bellagio avec des bateaux amenant les joueurs à travers. Bateaux! La principale étape du projet aura lieu au Caesars Palace. Ça va être fou.

