Basketball Copa del Rey 2020: matchs, horaires, où regarder les matchs et les résultats

Basket Barcelone-Valence, Basket Real Madrid-RETAbet Bilbao, Iberostar Tenerife-MoraBanc Andorre et Unicaja-Casademont Saragosse sont les matchs de quart de finale dans la Coupe du Roi de Malaga, qui sera joué dans le Palais des sports José María Martín Carpena entre le 13 et le 16 février.

Quarts de finale

Barcelona – Valencia Basket (jeudi 13, 19 h 00, #Vamos)

Le Barça et le Valencia Basket ouvriront la compétition jeudi 13 (19 h) dans une grande confrontation entre les clubs de l’Euroligue. Cette saison, les deux équipes se sont déjà affrontées dans trois compétitions et ont toutes remporté le Barça avec des marqueurs serrés: en septembre en demi-finale de la Super Coupe Endesa (71-65) et en octobre d’abord en ACB (97-94) puis en Euroligue ( 83-77). En février, ils se sont de nouveau mesurés dans la compétition continentale et les Catalans ont conquis le cor.

Real Madrid – Basket RETAbet Bilbao (jeudi 13, 21h30, #Vamos)

Après avoir surmonté une petite bosse, le Real Madrid arrive à cette Coupe en voulant la sortir après avoir succombé ces deux dernières années dans des chemins et une finale controversée contre le Barça. Cependant, il arrive averti par le danger de l’équipe basque, qui à son retour dans la catégorie supérieure a signé un excellent premier tour jusqu’à ce qu’il soit en cinquième position. En fait, les «hommes en noir» partagent avec Casademont Zaragoza l’honneur d’être les seuls clubs à avoir pu battre le Real Madrid et le Barça cette saison.

Iberostar Tenerife – MoraBanc Andorra (Vendredi 14, 19h00, #Vamos)

L’équipe canarienne, qui arrive à la tête de la série après avoir ajouté et demi-finaliste lors des deux dernières éditions, tentera de répéter le précédent de ce parcours, lorsqu’il a prévalu en Principauté (76-86) le treizième jour devant une équipe andorrane qui a beaucoup à gagner et presque rien à perdre.

Unicaja – Casademont Zaragoza (vendredi 14, 21h30, #Vamos)

L’une des équipes de révélation de la saison, Saragosse, tentera de soutenir sa grande carrière contre Unicaja (21h30), un club plongé dans des doutes qui n’a pas pu obtenir de ticket pour les mérites sportifs et a dû faire appel à son rôle d’hôte. L’équipe aragonaise a déjà conquis Martín Carpena (75-81) au jour 14.