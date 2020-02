Basketball Copa del Rey 2020: résultats, horaires et où regarder les matchs en direct

Il Palais des sports José María Martín Carpena accueille le basket-ball Copa del Rey 2020 du 13 au 16 février. Le Real Madrid, après la défaite de Barcelone contre Valence est le grand favori à voir avec la victoire finale.

Demi-finale

Real Madrid – Valence (samedi 15, 18:30, #Vamos)

Le Real Madrid et le Valencia Basket s’affrontent en première demi-finale de la Copa del Rey de Basketball 2020. Les Blancs se sont rencontrés en battant Bilbao avec un grand Sergio Llull et sont les grands favoris. Cependant, devant, ils auront un set de taronja qui a donné la surprise en éliminant Barcelone et arrive avec le moral à travers les nuages.

Quarts de finale

Barcelone – Valence Basket (78-82)

Le Valencia Basket a donné la cloche lors du premier match de la Coupe du Roi de Basketball en 2020. L’équipe de Valence a éliminé Barcelone de Mirotic malgré la dernière tentative de revenir de l’équipe du Barça.

Valence a remporté une victoire bien méritée de Mike Tobey (16 points) pour détrôner un adversaire qui n’a pas suffi avec le talent de Nikola Mirotic (25) .L’équipe du Barça inscrit sa deuxième défaite en quart de finale lors du dernier 12 ans et descend du trône après avoir proclamé champion en 2018 et 2019.

Real Madrid – Panier RETAbet Bilbao (93-83)

Le Real Madrid a répondu aux prévisions et a vendu Bilbao Basket lors du deuxième match des quarts de finale de la Coupe du Roi de Basketball 2020. Ceux de Pablo Laso, emmené par un grand Sergio Llull, se sont retrouvés avec une équipe basque qui a donné la face jusqu’à la fin.

Lorsque les choses se sont peintes très laides, le vieux Llull est apparu, qui, selon eux, s’est évaporé, pour sauver Madrid de l’effroi. Le Minorque a marqué plusieurs triple marque mandarine de la maison pour atteindre 12 points dans la dernière période et sceller la chute de Bilbao Basket.

Iberostar Tenerife – MoraBanc Andorra (Vendredi 14, 19h00, #Vamos)

L’équipe canarienne, qui arrive à la tête de la série après avoir ajouté et demi-finaliste lors des deux dernières éditions, tentera de répéter le précédent de ce parcours, lorsqu’il a prévalu en Principauté (76-86) le treizième jour devant une équipe andorrane qui a beaucoup à gagner et presque rien à perdre.

Unicaja – Casademont Zaragoza (vendredi 14, 21h30, #Vamos)

L’une des équipes de révélation de la saison, Saragosse, tentera de soutenir sa belle carrière contre Unicaja (21h30), un club plongé dans des doutes qui n’a pas pu obtenir de ticket pour les mérites sportifs et a dû faire appel à son rôle d’hôte. L’équipe aragonaise a déjà conquis Martín Carpena (75-81) au jour 14.