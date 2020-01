bat Pavlyuchenkova et fait ses débuts en demi-finale australienne

Garbiñe Muguruza il est de retour. L’espagnol a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie pour la première fois de sa carrière Après avoir battu Anastasia Pavlyuchenkova en quarts de finale 7-5 et 6-3, en un peu plus d’une heure et demie du match, elle affrontera Simona Halep à la recherche de continuer à entrer dans l’histoire. De la main de Conchita, il est revenu récupérer sa meilleure version dans cet Open d’Australie où il est passé de moins en plus.

Un peu diminué a commencé car elle n’était pas encore guérie du virus qui l’a forcée à prendre sa retraite en quart de finale de Hobart, mais a réussi à faire avancer le jeu et à petit à petit il améliore son jeu et passer les tours. Dans les deux derniers, il s’est débarrassé de deux top 10 comme Svitolina et Bertens, mais Muguruza savait que ce match était différent.

Anastasia Pavlyuchenkova C’était un rival différent, beaucoup plus frappant que l’Ukrainien et le Néerlandais. Le style russe ne favorisait pas du tout l’espagnol. À cela il fallait ajouter le plus que le bourreau de Pliskova (numéro deux de la WTA) est formé par l’ancien entraîneur de Garbiñe jusqu’à l’année dernière, Sam Sumyk. Le Français connaît parfaitement son élève depuis quatre ans et cela a rendu le crash encore plus compliqué.

La première instruction est venue lors du tirage au sort. La Russe a décidé de commencer le reste et de laisser son rival servir en premier, ce que les Espagnols n’aiment pas beaucoup. En fait, il a commencé à souffrir avec le service dans un premier set chaotique avec un total de cinq pauses. Anastasia a ouvert l’interdiction au troisième match après une double faute de Muguruza avec 0-40. Heureusement, il s’est rapidement remis du coup et a fait un contre-break pour reprendre la tête du tableau de bord.

La prochaine pause interviendrait dans le septième match de la série et tomberait du côté de l’élève de Sam Sumyk, mais Garbiñe a de nouveau réagi avec une contre-pause. Pavlyuchenkova faisait beaucoup de dégâts avec des restes solides et profonds, monter sur la piste et dominer le point. De plus, la Russe semblait très à l’aise au service alors qu’il était un peu plus difficile pour la joueuse de tennis de Caracas d’avancer ses tours de service.

Garbiñe clôt le set avec une pause

Cependant, Ce serait l’élève de Conchita Martínez qui emmènerait le chat à l’eau dans le premier set. Muguruza a profité des mauvaises statistiques de son rival au deuxième service (1 sur 12) pour jeter la cravate à la première manche 7-5. Bien que le second set suive le ton du premier, du moins au début. Anastasia obtenait une pause, puis les Espagnols ont renvoyé la pause, comme dans le set précédent.

Garbiñe savait comment contrer parfaitement ce jeu russe offensif. La vérité est que malgré le début d’une pause en sa faveur dans le deuxième set, Pavlyuchenkova a coulé avec le passage des jeux. La contre-coupure lui a fait beaucoup de mal. Muguruza n’a pas baissé le piston et est resté très ferme du fond du court en faisant son tennis comme il veut.

Ainsi, il a atteint son deuxième pause du deuxième set, qui serait définitive pour clore le match. Le joueur de tennis espagnol a mis le direct vers les demi-finales avec ce 5-2 et un écart de marge. Pavlyuchenkova a sauvé son service et a donné la pression à Garbiñe, mais l’ancien numéro un mondial n’a pas échoué et a fermé le duel avec un gauche dans le filet.

Une demi-finale pour la première fois de son histoire

De cette manière, Garbiñe Muguruza parvient à atteindre les demi-finales de l’Open d’Australie pour la première fois de sa carrière, car jusqu’à présent il n’avait pas réussi à franchir la barrière des quarts de finale. Les Espagnols ont atteint ce tour en 2017 mais sont tombés devant Coco Vandeweghe et sont restés aux portes.

Trois ans plus tard, il y est parvenu et il l’a fait avec l’aide de Conchita Martínez, avec qui il a remporté de grands succès et signe le meilleur début de saison de sa carrière. Maintenant les visages seront vus avec Simona Halep ce jeudi pour une place en finale du premier Grand Chelem du parcours. Ce sera un autre match compliqué contre un joueur qui a également joué à un grand niveau, bien que ce Garbiñe ait le tennis pour battre n’importe qui.