Bataille Campale dans un premier match régional à Oviedo

Éradiquer la violence dans le football est l’un des principaux objectifs des institutions depuis des années, mais ce n’est pas facile. Il est habituel de voir à la fois des agressions verbales et physiques envers les arbitres et aussi entre les joueurs eux-mêmes, comme ce fut le cas ce dimanche lors du match entre les Pumarín et Luarca du premier régional d’Oviedo, qui a dû être suspendu à dix minutes de la fin par un authentique bataille rangée entre les joueurs des deux équipes.

Comme le souligne El Comercio, les insultes d’un amateur des tribunes ont commencé à générer un climat de tension entre les deux équipes qui a conduit à une bagarre sauvage sur le terrain. Les versions sont multiples et contradictoires selon les parties, mais la réalité est que l’image qui reste de la rencontre est honteuse, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Oviedo hier, premier régional. Pumarín contre Luarca. Ce n’est pas l’arbitre mais il y a plus d’ostias que dans une église pic.twitter.com/PAn0DIzE3d

– Football gratuit (@futbol_libre) 9 mars 2020

Les événements ont eu lieu à la 78e minute du match. Comme indiqué dans le dossier d’arbitrage, l’arbitre a été contraint de suspendre le duel après avoir expulsé un joueur de Pumarín et son délégué, et deux joueurs de Luarca. À son tour, l’arbitre a dit au club local d’appeler la police, qui est apparue rapidement à Luis Oliver. Le match s’est terminé 1-0 pour Pumarín, qui étudie la soumission à la police des preuves documentaires de la lutte pour signaler les faits.

Ce fut le procès-verbal du match qui se termina par une bataille rangée: «Le match s’est arrêté à cause d’une confrontation entre les spectateurs dans les tribunes qui, comme nous le disent les deux délégués à la fin de la rencontre, se produit entre les supporters des deux clubs. Ensuite, différents joueurs remplaçants et membres de l’équipe technique du club local, parmi lesquels nous avons identifié le délégué local, se sont rendus menaçants dans les tribunes. Pour cette raison, plusieurs joueurs de l’équipe visiteuse se sont rendus sur le banc local, déclenchant un tumulte entre les joueurs et le personnel d’entraîneurs des deux clubs. Il existe différentes agressions physiques, dans lesquelles seuls trois joueurs peuvent être identifiés. Après avoir analysé la situation avec mes assistants, nous avons pris la décision de suspendre définitivement le match, étant donné l’attitude conflictuelle des joueurs et des entraîneurs des deux équipes et l’impossibilité de poursuivre le match dans des conditions normales.