Bauer Hockey est la dernière marque à permettre la culture de harcèlement de Barstool

Lorsque les meilleures joueuses de hockey en Amérique du Nord ont décidé de boycotter les ligues professionnelles dans le but de créer un avenir plus durable et plus équitable pour le sport féminin, Bauer Hockey, un fournisseur d’équipement de hockey de premier plan, était à leurs côtés.

Mary-Kay Messier, vice-présidente du marketing de l’entreprise, a déclaré à l’époque que l’entreprise croyait vraiment qu’un boycott était la seule “option durable et viable” pour créer une nouvelle ligue. Ce fut une belle manifestation de solidarité de la part d’une grande entreprise qui a soutenu non seulement certaines des athlètes qu’elles soutiennent, mais tout le match féminin.

Il y a un peu plus d’un mois, Bauer Hockey a annoncé lors du match des étoiles 2020 que l’entreprise investissait à long terme dans le hockey féminin et féminin dans la région de Saint-Louis grâce au projet All-Star Legacy. Lors de l’annonce publique de l’initiative, Messier a parlé de l’engagement de l’entreprise à autonomiser le football féminin.

«Chez Bauer, nous reconnaissons l’importance d’offrir plus de possibilités aux filles de jouer au hockey», a déclaré Messier. «C’est pourquoi nous créons des programmes et du contenu qui attirent et retiennent les filles, ce qui améliore notre jeu et contribue à assurer l’avenir de notre sport. Pour atteindre ces objectifs, nous avons développé des programmes d’apprentissage pour les femmes et des campagnes de marketing spécifiques aux femmes qui aident à inspirer les jeunes filles avec des modèles. “

Il ressort clairement de ces deux exemples récents que Bauer Hockey se présente comme une entreprise avant-gardiste qui se soucie, sinon des femmes en particulier, mais certainement de la capacité de l’entreprise à monétiser le football féminin.

C’est ce qui rend son partenariat sur les vêtements récemment annoncé avec Barstool Sports, un site Web trafiqué de misogynie et d’intimidation, d’autant plus déconcertant. Annoncé plus tôt cette semaine, Bauer Hockey collabore avec le podcast populaire Barstool Hockey Spittin ’Chiclets pour offrir une gamme de produits qui comprend le logo Spittin’ Chiclets, le logo Barstool et la marque Bauer Hockey.

La décision de Bauer peut sembler une tentative inoffensive de s’associer à un podcast de hockey, mais penser que ce serait ignorer la longue histoire de comportement inacceptable de Barstool, en particulier envers les femmes.

Franchement, il y a trop d’incidents à énumérer, car de nouveaux continuent d’apparaître. Pour un bref aperçu, il y a le temps où le fondateur Portnoy a qualifié l’ancien ancre d’ESPN Sam Ponder de «monstre fracassant de la Bible» dont le travail consistait à «rendre les hommes durs». Il y a aussi le harcèlement sexuel ciblé de l’ancienne journaliste de Deadspin Laura Wagner, et la cyberintimidation du comédien Miel Bredouw qui a eu la témérité de demander à Barstool de cesser de voler ses blagues.

Tabouret de bar s’est avéré être un espace toxique où la misogynie peut s’épanouir tandis que ses employés et ses fans défendent des discours tels que la «satire» et l’humour.

Malgré la longue histoire de comportement vil de Barstool, des sociétés comme Bauer Hockey, par ignorance ou par apathie, continuent de légitimer son existence dans l’espoir de générer des revenus (nous avons contacté Bauer et un porte-parole a déclaré que la société «refusait de commenter pour l’instant . ») En collaborant avec Barstool, Bauer a compromis son message de soutenir l’égalité et l’autonomisation des femmes pour tous les revenus qu’elles peuvent retirer d’un partenariat dans le secteur de l’habillement.

Spittin ’Chiclets ne présente pas spécifiquement le fondateur de Barstool, Dave Portnoy, mais il fait partie de l’écosystème Barstool et utilise le même manuel de harcèlement ciblé. Il y a quelques semaines à peine, l’animateur de Spittin ’Chiclets et ancien joueur de la LNH, Paul Bissonnette, a appelé son ancien coéquipier et défenseur de la santé mentale Daniel Carcillo pour l’avoir prétendument appelé le mot n alors qu’il était joueur. Les personnalités du tabouret de bar ont un public culte comme les fans, qui ont prouvé qu’ils étaient prêts à aller à l’extrême pour défendre le site et ses hôtes. Dans le brouhaha en ligne qui a suivi, les lecteurs ont menacé si sérieusement Carcillo qu’il a demandé la protection de la police.

Le même jour que la ligne de vêtements Barstool et Bauer Hockey a été annoncée, The Daily Beast a également rapporté que Portnoy et ses fans harcelaient un journaliste de NASCAR pour avoir osé critiquer le site avec une seule phrase. NASCAR, un autre partenaire officiel de Barstool, est resté particulièrement silencieux sur l’incident.

Tabouret de bar et ses sbires prospèrent sur la tempête de feu des médias sociaux, profitant de chaque occasion pour mimer, harceler et faire peur aux critiques de se taire. Cela fait désormais partie du plaisir pour eux, une série de batailles sans fin qu’ils doivent mener pour divertir les lecteurs. Les marques qui ont choisi de s’associer à cette entreprise, dont NASCAR et les Boston Bruins, contribuent à maintenir ce système. Indépendamment de tout ce que fait Bauer Hockey, comme soutenir le hockey féminin et financer des programmes dans des quartiers mal desservis, profiter d’un partenariat comme celui-ci entretient une culture insidieuse de haine et de misogynie.

Lors de l’événement de St.Louis où Bauer s’est levé fièrement et a déclaré son soutien au soutien des femmes, le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a dévoilé le sujet de discussion préféré de la ligue quand il s’agit de commercialiser le jeu auprès d’un public mal desservi.

«Les jeunes femmes et les jeunes filles de la région de St. Louis auront maintenant une chance encore plus grande d’apprendre le hockey et de profiter de tous les avantages qui découlent de leur implication dans notre jeu», a-t-il déclaré. «Notre conviction fondamentale est que« le hockey est pour tout le monde ».

Le slogan Le hockey est pour tout le monde de la ligue, soutenu par son partenaire d’équipement Bauer, a été un refrain constant, quoique simpliste, qui a fait partie intégrante des messages de la LNH au cours des dernières années. La ligue s’est penchée dessus pour repousser l’idée selon laquelle la population cible du sport est principalement des hommes blancs.

Ce message, avec ou sans l’approbation de la LNH, apparaît également sur une nouvelle ligne de t-shirts Barstool. Tabouret de bar, encore une fois, utilise le mot c et publie régulièrement sur l’objectivation du corps des femmes.

Il est clair que Barstool est un cloaque, mais Penn National Gaming a récemment acheté une participation de 163 millions de dollars dans la marque, portant la valeur globale de Barstool à environ 450 millions de dollars. Le site a un large public et une portée considérable, ce qui rend les entreprises comme Bauer Hockey aveugles à la répugnance morale de Barstool.

Avec ce partenariat, Bauer Hockey pratique le pire type d’hypocrisie d’entreprise. Il tente de redorer sa réputation de défenseur des sports féminins tout en soutenant, avec le soutien explicite de Barstool, un environnement extrêmement hostile aux femmes. Pour un peu de revenus et d’exposition au marché tirés d’une poignée de ventes de t-shirts, Bauer Hockey cède tout ce qu’elle espérait autrement réaliser en faisant du hockey un espace accueillant et stimulant, pas seulement pour les femmes, mais pour toutes les personnes.

Il n’y a pas deux côtés à cette question. Il est clair ce que représente le tabouret de bar. Bauer Hockey doit décider de quel côté il veut se tenir.

