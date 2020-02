Bayern Munich: calendrier et où regarder le match de Ligue des Champions en direct à la télévision

Chelsea et le Bayern contester aujourd’hui mardi 25 février le match aller des huitièmes de finale Ligue des champions. Qualification plutôt qu’ouverture, entre un Chelsea irrégulier, quatrième de la Premier League, et le Bayern Munich, lancé après avoir pris la tête de la Bundesliga. La Ligue des champions est présentée comme la seule option pour sauver la saison de blues, tandis que les Bavarois aspirent à être considérés comme des candidats pour la gagner.

La rencontre Chelsea – Bayern Munich commencera à 21 h 00 (un de moins si vous êtes aux Canaries) à Pont de Stamford et peut être suivi en direct par Movistar Champions League 1 et Mitele Plus et en ligne minute par minute par le site d’OKDIARIO.

Les Bleus n’ont remporté que deux matches de championnat à ce jour en 2020. Ils ont avancé les tours de la FA Cup, où ils seront mesurés en huitièmes de finale. Liverpool. Malgré cela, ils sont quatrièmes au classement, dépassant de trois points les Manchester Unis, dans la lutte pour la dernière place qui donne accès à la compétition maximale pour la prochaine saison.

Il Bayern Munich Oui, l’année a commencé de la meilleure façon possible. Les muniques ont gagné dans cinq des six matches de Bundesliga auxquels ils ont joué, égalant les autres. Une fois qu’ils ont pris la première place, les Allemands arrivent jetés en quarts de finale de la compétition maximale, où ils espèrent être une équipe à repenser.

Lampard arrive avec plus de victimes sensibles. Le technicien ne pourra pas compter sur Kanté, ni Pulisic Le groupe germanique arrive également avec des pertes: Perisic et Sule. Qui fait ça a récupéré Hans-Dieter Flick est un Javi Martínez, qui est revenu lors du dernier match de championnat contre Paderborn.

Il Chelsea – Bayern peut être vu à la télévision aujourd’hui Mardi 25 février du 21 h 00 en Movistar Champions League 1 et Mitele Plus. Vous pouvez également suivre la précédente, les files d’attente et la minute par minute du match à travers la diffusion en ligne, comme tout événement sportif, en le site d’OKDIARIO.

À quelle heure joue Chelsea – Bayern?

Espagne: 25/02/2020 21h00 (20h00 aux Canaries).

Argentine: 25/02/2020 16h00

Mexique: 25/02/2020 14h00

La Colombie: 25/02/2020 15 h 00

Pérou: 25/02/2020 15 h 00

Chili: 25/02/2020 17h00

Venezuela: 25/02/2020 16h00

Uruguay: 25/02/2020 17h00

Les anges: 25/02/2020 12:00 heures.

New York: 25/02/2020 15 h 00

Où joue Chelsea – Bayern?

Stamford Bridge (Londres)

Où télévise-t-on Chelsea – Bayern?

Espagne: Movistar Champions League 1, Mitele Plus

Allemagne: TeleClub Sport Live, Sky Sport 2 / HD, Sky Go

Argentine: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Canada: DAZN

Chili: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

La Colombie: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica: Fox Sports North Cone, FOX Play North

Croatie: Planet Sport 1, Klik SPORT

Equateur: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

France: RMC Sport 2

L’Angleterre: BBC Radio 5 Live, BT Sport Live, BT Sport Ultimate, BT Sport 2

Italie: SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, NOW TV

Japon: DAZN

Mexique: Fox Sports North Cone, FOX Play North

Nicaragua: Fox Sports North Cone, FOX Play North

Hollande: Ziggo Sport Voetbal

Panama: Fox Sports North Cone, FOX Play North

Paraguay: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Portugal: Eleven Sports 2

États Unis: B / R Live, Univision NOW, Watch TNT, TNT USA, Galavision

Uruguay: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Qui arbitre Chelsea – Bayern?

Clément Turpin (France).

Composition de Chelsea – Bayern

Chelsea: Gentleman Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso; Mount, Barkley; et Giroud.

Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Mangez, Muller, Gnabry; et Lewandowski.