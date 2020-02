Beckham a Cavani comme joueur de franchise pour son équipe à Miami

Edison Cavani la saison se terminera dans Paris Saint Germain et avec elle, son contrat. L’attaquant uruguayen, objet de désir de l’Atlético de Madrid pendant tout le mois de janvier, n’a pas fini de préciser son départ de la capitale française et épuisera les mois restants pour l’expiration de ce qu’il a signé dans le Parc des Princes. Il est, depuis ce mois de janvier, libre de négocier avec n’importe quel club un nouveau contrat de la saison prochaine et peu sont intéressés par leurs services.

L’un d’eux est le Inter Miami de David Beckham. La franchise qui dirige l’ancien footballeur commencera à concourir cette année 2020 dans le Major League Soccer (MLS) et veut une équipe hautement compétitive qui fera une différence dans le championnat américain. Une de ces pièces auxquelles vous pensez est Edison Cavani, qui essaient de convaincre d’être le visage visible et l’étoile de Inter Miami.

Comme il a déjà avancé il y a quelques jours dans OKDIARIO, David Beckham s’était mêlé de la signature de Edison Cavani pour lui Athlétique de Madrid poussant dur dans l’économie. Les Britanniques ont offert 15 millions d’euros nets par saison à l’attaquant uruguayen d’accepter de rejoindre le MLS depuis le début de la saison. C’était un montant qui doublait la proposition économique des matelas et qui faisait douter de tout le monde.

Bien que les allégations de Cavani ils étaient très différents et j’étais plus que déterminé à quitter Paris pour aller à Madrid pour rejoindre les rangs rouge et blanc et passer sous les ordres de Cholo Simeone. En fait, il était prêt à réduire ses émoluments pour signer pour l’Atlético.

Fleur de cerisier avec Cavani et son agent

Avec les Parisiens, il recevait environ un million par mois, environ 12 kilos par cours, et les matelas offraient sept filets par campagne. Votre agent et frère, Walter Fernando Guglielmone, a déclaré qu’il ne travaillait pas sur l’argent: «L’important est ce qu’Edi a fait pour partir, Pensez-vous qu’Edi n’a pas joué près d’un mois pour que je laisse tomber l’opération sur commande et le laisse ne pas réaliser son rêve?«.

Selon L’Equipe, le Inter Miami de Beckham jettera le reste dans les prochains mois pour convaincre Edison Cavani et avoir l’Uruguayen comme chef visible de son projet au cours de cette 2020. Automne sa marche vers Athlétique En janvier, les prochains mois seront décisifs pour décider de votre avenir après l’évolution de tous les événements autour de votre départ de Paris.