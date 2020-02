“Beckham veut emmener Messi à l’Inter Miami”

David Beckham Il est toujours à la recherche d’un joueur franchisé pour son Inter Miami et le dernier nom qu’il a mis sur la table est celui de Leo Messi. L’Argentin pourrait quitter Barcelone gratuitement cet été et des problèmes avec le conseil d’administration présidé par Bartomeu pourraient accélérer la sortie du meilleur joueur de l’histoire du club culé.

Cela a été fait exclusivement par Eduardo Inda lors de sa visite hebdomadaire à El Chiringuito de Jugones. «Beckham J’aimerais avoir Sergio Ramos et Gerard Piqué pour Inter Miami. Un autre joueur qui a relancé est Leo Messi “, a déclaré le directeur de OK QUOTIDIEN.

La sortie de Messi Barcelone était considérée comme une utopie, mais les derniers événements du Can Barça auraient fait repenser l’Argentin à son avenir dans tout le culé. Les dernières informations selon lesquelles Bartomeu aurait payé une entreprise pour nuire, entre autres, à son image et à celle de sa femme, pourraient être le déclencheur décisif pour confirmer la sortie du «10». Et vous pouvez sortir gratuitement l’été en suivant une clause de votre contrat …