La vente de Newcastle à un fonds d’investissement public arabe a subi un ralentissement majeur. BeIN Sports et Amnesty International Ils sont sortis pour demander aux responsables de la Premier League d’enquêter sur la possible vente des «pies» au fonds contrôlé par le prince Mohamed Bin Salman. Ils estiment que l’achat fait partie d’un complot visant à laver l’image du régime arabe.

Ce n’est pas encore officiel, mais de la presse anglaise ils ont déjà clôturé la vente de 80% de Newcastle pour 300 millions de livres (340 millions d’euros) au Fonds d’investissement public de l’Arabie saoudite. Cependant, le réseau sportif qatari, le plus grand partenaire de diffusion du football anglais à l’étranger, a mis en garde contre la menace que représente ce fonds pour acheter le club anglais.

“Il est entendu que le fonds souverain d’Arabie saoudite va acquérir une participation de 80% dans le club dans le cadre d’un consortium qui comprend la financière Amanda Staveley et les frères milliardaires Reuben”, a expliqué la BBC. Le PDG de BeIN Sports, Yousef al-Obaidly, a écrit aux présidents des clubs de haut niveau du Premier ministre pour les avertir de l’accord, qui pourrait voir Newcastle racheté par un “consortium soutenu par le régime saoudien”.

Al-Obaidly accuse le gouvernement saoudien de “faciliter le vol” de près de trois ans de droits commerciaux en Premier League, et en retour les revenus commerciaux de leurs clubs, grâce à leur soutien au service de pirate à grande échelle beoutQ. “Il n’est pas exagéré de dire que le futur modèle économique du football est en jeu”a ajouté Al-Obaidly, qui a également écrit au directeur général de la Premier League, Richard Masters.

Amnesty International intervient

Selon la BBC, il appartient à la Premier League de décider si le groupe d’investisseurs soutenu par le fonds d’investissement saoudien répond à ses exigences, et souligne que les documents liés à l’accord sont en cours de traitement, ce qui pourrait prendre de deux à trois semaines.

D’un autre côté, le directeur de Amnesty International au Royaume-Uni, Kate Allen, a assuré dans une lettre aux Masters que cette éventuelle vente porterait atteinte à l’image de la Premier League en étant lié au régime totalitaire saoudien.

«La Premier League risque de devenir une proie facile pour ceux qui veulent utiliser le glamour et le prestige du football de Premier League pour couvrir des actions profondément immorales, en violation du droit international et en désaccord avec les valeurs de la Premier League et de la communauté mondiale du football “, a-t-il dit sèchement.