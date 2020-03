Ben Affleck est de retour, Meghan Markle sort, Katy Perry attend

Ben Affleck est de retour et a déclenché des rumeurs de rencontres alors qu’il a été aperçu avec Ana de Armas (1:10). Harry et Meghan clôturent leur tournée d’adieu, et nous discutons de nos moments et tenues préférés tout au long de leur voyage (8h45). Katy Perry révèle son plus-un dans son nouveau clip “Never Worn White” (16:25). Ensuite, l’épisode le plus frustrant de Grey’s Anatomy (24:30) et le défi «Flip the Switch» qui a des parents célèbres et leurs enfants sur TikTok (38:45).

