Ben Davison explique comment Tyson Fury a trompé Deontay Wilder lors de la pesée avant de remporter le combat pour le titre WBC

Ben Davison pense que Tyson Fury a joué à des jeux d’esprit avec Deontay Wilder dès les pesées en venant plus lourd qu’il ne l’était réellement.

Le «Gypsy King» a battu son adversaire samedi soir à Las Vegas au MGM Grand Garden Arena pour décrocher son titre de poids lourd WBC de sa taille.

Mikey Williams / Premier rang

Tyson Fury a renversé Deontay Wilder au septième tour après une performance spectaculaire

Ayant été renversé deux fois – aux troisième et cinquième rounds – par Fury, le corner de Wilder a décidé de retirer le champion du combat pour l’éviter de nouvelles sanctions.

Davison a entraîné Fury pendant près de deux ans alors qu’il revenait de la dépression, l’emmenant dans le premier combat plus sauvage et au bord d’une victoire incroyable.

Cependant, après avoir regardé le match revanche en tant que spectateur pour cette occasion, Davison a révélé que Fury avait infligé plusieurs blessures psychologiques à Wilder.

“C’était un peu comme la ronde 13”, a déclaré Davison à talkSPORT. «Wilder n’avait pas l’air très confiant et Tyson m’avait en fait dit il y a très longtemps qu’il cherchait à prendre un départ rapide.

“Commencez rapidement et réinstallez tout dans l’esprit de Wilder et cela a fonctionné un régal absolu parce que lorsque Tyson a pris la main droite de Wilder, Tyson croyait qu’il pouvait prendre le pouvoir de Wilder.

Tyson Fury et Ben Davison se sont séparés avant Noël

“Il a pris la main droite au premier tour et est retourné directement à Wilder et je pense que cela n’a fait qu’augmenter les doutes qui ont commencé au douzième tour du dernier combat et c’est en quelque sorte parti de là.”

Après avoir monté en ballon jusqu’à 400 livres et apparemment jamais susceptible de revenir à la boxe, Davison a aidé Fury à jeter pierre après pierre afin de retrouver son poids de combat optimal.

Et Davison insiste sur le fait que le cadre de 273 livres de Fury à la pesée vendredi était un stratagème pour expulser l’ancien champion WBC de son match.

“Personnellement, je pense que c’était un poids fabriqué sur la balance”, a-t-il ajouté. «Je ne pense pas qu’il était si lourd.

Discours d’ouverture de la conférence de presse de Tyson Fury après avoir battu Deontay Wilder

«Je crois que cela faisait partie des jeux d’esprit en cours. Je connais Tyson, je connais son corps et je ne pense pas qu’il était si lourd – en fait je sais qu’il n’était pas si lourd.

«Je crois que son poids du matin était plus dans la région de 18st 8lbs, 18st 9lbs. Et évidemment tout au long de la journée, lorsque vous mangez et buvez, votre poids y augmentera.

“Mais je crois que le poids qu’il a arrêté sur la balance était un poids fabriqué faisant partie des jeux d’esprit – dont il est le maître.”

