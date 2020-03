Ben Roethlisberger a grandi une barbe énorme et désordonnée et les fans de la NFL avaient des blagues

Le quart-arrière des Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger, a enregistré un message d’intérêt public pour les fans sur la procédure de distanciation sociale appropriée et les choses que vous pouvez faire à la maison pendant un lock-out, mais tout ce que quelqu’un voulait vraiment parler sur les réseaux sociaux était l’incroyable transformation de Roethlisberger en un homme de montagne total.

Roethlisberger a alterné entre un look rasé, une barbe et une barbe courte dans le passé au cours de sa carrière de joueur, mais il ne semble pas avoir touché un rasoir depuis un certain temps.

«Je voulais juste prendre un moment pour faire une vidéo rapide pour faire savoir à tout le monde que nous nous débrouillons bien, enfermés dans la maison, et faire savoir à tout le monde que nous pensons à eux et prions pour tout le monde. Si vous devez absolument quitter votre maison – ce que nous encourageons à ne pas faire – mais si vous le devez, j’espère juste que tout le monde pratique une bonne distanciation sociale. Six, huit pieds loin de tout le monde. “

TKKTKTKTK

.