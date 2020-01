Ben Stokes attribue la paire d’ouverture de l’Angleterre pour avoir réussi l’Afrique du Sud alors qu’il remporte le prix de l’homme de la série

Ben Stokes n’a pas tari d’éloges sur les matchs d’ouverture de l’Angleterre après leur victoire 3-1 en série contre l’Afrique du Sud.

Stokes a été nommé homme de la série après avoir marqué 318 points et pris dix guichets à travers les quatre matchs du test.

Mais il a dit qu’il ne pouvait marquer librement qu’en raison du travail effectué tôt par la jeune paire d’ouverture de Zak Crawley et Dom Sibley.

. ou concédants de licence

Ben Stokes a remporté le prix de l’homme de la série

Stokes a déclaré à talkSPORT: «J’essaie toujours de contribuer. La meilleure chose à propos de la polyvalence est que vous pouvez influencer le jeu au cours des quatre manches et c’est ce que j’essaie de faire.

“Vous regardez la façon dont notre partenariat d’ouverture a joué, Zak Crawley et Dom Sibley, ils ont vraiment jeté les bases de l’ordre moyen pour pouvoir aller là-bas et le faire.

«Lorsque vous êtes si loin devant le match en troisième manche, il n’y a rien à perdre. Dans des périodes comme ça dans les matchs, j’ai l’impression qu’il est inutile de sortir pendant 40 minutes et d’avoir 15 ans.

«J’essaie de faire progresser le jeu en notre faveur et de faire en sorte que les quilles réfléchissent différemment à ce qu’elles essaient de faire.

. – .

Ben Stokes a félicité les ouvreurs anglais Dom Sibley et Zak Crawley

“C’est le plan sur lequel nous travaillons depuis un certain temps. Lorsque nous gagnons le tirage au sort et la batte en premier, 400 est le catalyseur de ce que nous voulons faire.

«Si vous obtenez 400 au cours des premières manches d’un match d’essai, cela ressemble à une montagne à gravir pour l’équipe qui bat au deuxième rang.

«Nous avons réussi à le faire lors du dernier test et nous avons contrôlé les deux derniers matchs du test parce que nous avons pu le faire. C’est formidable que deux jeunes garçons soient la raison pour laquelle nous avons eu ces départs. Zak Crawley et Dom Sibley ont été absolument brillants lors des deux derniers matchs de test. »

Stokes est entré dans la série avec un problème de genou tordu, mais il a été bon de jouer au bol pendant les quatre matchs.

. – .

Ben Stokes a pris deux guichets en deuxième manche en Afrique du Sud

Il a pris deux guichets clés dans les dernières manches de l’Afrique du Sud lors du quatrième test, alors qu’ils gagnaient par 191 points.

Stokes a déclaré: «Il semble que cela me prenne un ou deux maintenant pour que tout se passe.

«Le guichet d’aujourd’hui, j’ai personnellement ressenti, que l’arrière d’une longueur était d’où tout se passait. Vers hier également, tout ce qui était un peu plus plein semblait plus facile à jouer.

«J’aime beaucoup jouer au bowling comme ça, courir et essayer de frapper le guichet aussi fort que possible et cela semblait répondre à cela.»

Écoutez en direct la couverture balle par balle des matchs de l’ODI et du T20 contre l’Afrique du Sud en direct sur talkSPORT 2

.