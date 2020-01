Ben Stokes échappe à l’interdiction pour avoir abusé verbalement d’un spectateur dans une tirade grossière alors que le polyvalent anglais reçoit une amende et une déduction de points

Ben Stokes a été giflé avec une amende de 15% de ses frais de match et a remis un point d’inaptitude pour son accès de colère à un fan lors du quatrième test de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud.

Stokes quittait le terrain après avoir été licencié pour deux le premier soir au Wanderers à Johannesburg, quand il est devenu furieux de ce qu’il a décrit plus tard comme «des abus répétés de la foule».

Ben Stokes a affronté un fan après être sorti

Il s’est lancé dans une réponse grossière en s’approchant du tunnel des joueurs distinctifs, ses commentaires étant capturés par les caméras du réseau hôte et relayés via Sky Sports au Royaume-Uni.

Stokes a ensuite présenté des excuses pour ses actions “non professionnelles” et a accepté une accusation de l’arbitre de match Andy Pycroft, qui a activé l’article 2.3 du code disciplinaire de l’International Cricket Council.

Cela couvre «l’utilisation de mots communément connus et compris comme offensants, obscènes et / ou profanes et qui peuvent être entendus par les spectateurs et / ou le public» – la même accusation et la même peine infligées à Jos Buttler après qu’il a juré à Vernon Philander pendant le Cape Town Test.

Sinon, ce fut une grande journée pour l’Angleterre, qui a pris le contrôle du quatrième test contre l’Afrique du Sud le deuxième jour en dominant les hôtes avec batte et balle.

Reprenant à 192 pour quatre, Joe Root et Ollie Pope ont tous deux atteint 50 avant que les meneurs de queue Mark Wood et Stuart Broad ne portent le total des premières manches de l’Angleterre à 400 avec quelques frappes magnifiques.

Les touristes ont ensuite déchiré le peloton de tête de l’Afrique du Sud avec le ballon, les réduisant à 88 pour six sur des souches.

Mark Wood a pris trois guichets, dont un avec le dernier ballon de la journée, tandis que Ben Stokes, Sam Curran et Chris Wokes ont partagé les trois autres.

Cela met l’Angleterre dans une position dominante avec trois jours pour aller dans le test final, d’autant plus qu’ils n’ont besoin que d’un match nul pour gagner la série.

.