Ben Stokes obtient l'OBE alors que cinq des héros de la Coupe du monde de cricket en Angleterre sont reconnus dans la liste des honneurs du Nouvel An

La victoire historique de l'Angleterre à la Coupe du monde a été reconnue dans la liste des honneurs du Nouvel An, Ben Stokes, Joe Root, Eoin Morgan, Jos Buttler et Trevor Bayliss étant tous récompensés pour leurs services au cricket.

Le capitaine d'un jour Morgan, dont le leadership mesuré de l'équipe a été un élément clé de leur parcours, des anciens combattants aux champions du monde, est en tête de liste avec un CBE.

Le capitaine anglais Eoin Morgan lève la Coupe du monde

Stokes obtient un OBE après un été doré qui l'a vu traîner son côté vers la victoire en finale à Lord's grâce à sa force de volonté, puis enchaîner avec l'une des plus grandes manches de test de tous les temps six semaines plus tard lors de la célèbre victoire des Ashes à Headingley. .

Bayliss, l'entraîneur-chef australien qui a aidé Morgan à révolutionner le cricket de balle blanche en Angleterre au cours de ses quatre années de travail avant de quitter à la fin de son contrat en septembre, prend un OBE avec lui Down Under.

Buttler devient MBE, ayant été l'homme qui garantissait que l'Angleterre lèverait le trophée pour la première fois quand il a rassemblé le lancer de Jason Roy et a terminé le run-out du match sous une pression extrême lors de la finale de la Coupe du monde, tandis que Root obtient la même distinction .

Morgan a déclaré: «Je suis très fier d'avoir obtenu un CBE. Gagner la Coupe du monde a été un rêve devenu réalité et les honneurs et récompenses décernés depuis ce jour chez Lord’s signifient vraiment beaucoup pour tous ceux qui sont liés à l’équipe.

Stokes était le joueur vedette de l'Angleterre en finale de la Coupe du monde

«Les événements de cette journée à Lord's étaient le résultat de nombreuses années de travail acharné et de dévouement, et je vois cet honneur – et les honneurs pour mes coéquipiers – comme des honneurs pour toute l'équipe, pour tout ce qu'ils ont mis pour gagner ce tournoi. et franchir la ligne. "

Avant le troisième jour du Boxing Day Test contre l'Afrique du Sud à Centurion, Stokes a déclaré à Sky: «C'est une réalisation spéciale, je suppose. Des récompenses comme celles-ci ne sont pas ce pour quoi vous jouez, mais je suppose qu'elles se produisent lorsque vous réussissez bien et en particulier lorsque vous réussissez bien en équipe.

"Comme tout le monde l’a dit, c’est un effort d’équipe pour obtenir ces récompenses et nous allons les collecter au nom de l’équipe."

Root, qui a qualifié cet honneur d '"extrêmement humble", a été le meilleur buteur de l'Angleterre lors de la Coupe du monde, mais a également été l'un des ambassadeurs les plus éminents du sport dans son rôle de skipper d'essai.

Rendant hommage à ses coéquipiers, Root a ajouté: «Ce sont des ambassadeurs fantastiques – ils ont fait des choses extrêmement spéciales pour le cricket anglais et je suis très honoré d'avoir joué à leurs côtés.

"Je suis fier et privilégié et c'est un honneur de jouer au cricket pour l'Angleterre."

Le lanceur de rythme Jofra Archer est remarquable par son absence et pourrait avoir été un ajout digne après avoir remporté le plus de guichets pour l'Angleterre dans le tournoi et, surtout, le bowling décisif «Super Over» qui a assuré la victoire. Il n'a fait ses débuts internationaux qu'en mai, et son temps pourrait revenir.

