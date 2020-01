Ben Stokes offre plus d’héroïsme que la série au niveau de l’Angleterre avec une victoire acharnée sur l’Afrique du Sud dans le deuxième test

Ben Stokes a produit un épanouissement tardif sensationnel alors que l’Angleterre a nivelé la série contre l’Afrique du Sud avec une victoire épique de 189 points lors du deuxième test.

Avec le temps, Stokes a déchiré la queue sud-africaine lors de la dernière session du match, prenant trois guichets Quickfire après le thé le cinquième jour.

Stokes était encore une fois le héros de l’Angleterre

Rassie van der Dussen et Quinton de Kock semblaient prêts à guider les hôtes vers un match nul durement gagné après avoir survécu à la deuxième session, laissant l’Angleterre avec cinq guichets improbables à prendre après le thé, n’ayant eu que trois à ce point au jour cinq.

Une conclusion passionnante a vu les deux batteurs périr avant que Stokes ne prenne deux guichets en autant de balles, Zak Crawley prenant une superbe prise pour renvoyer Anrich Nortje le premier.

Et c’est l’homme de l’Angleterre du moment qui a remporté le guichet final, trouvant cette fois le bord d’un Vernon Philander têtu.

Stokes a pris trois guichets en l’espace de 14 balles

Plus tôt dans le match, Stokes a pris un record de cinq captures en une manche et a marqué 119 points au total avec la batte, affirmant une fois de plus son cas comme peut-être le plus grand joueur de cricket polyvalent du monde en ce moment.

Les chances de victoire de l’Angleterre sur un terrain où elle n’avait plus gagné depuis 1957 étaient pour le moins minces, après avoir perdu Jofra Archer et Rory Burns sur blessure 24 heures seulement avant le match.

Mais non seulement ce fut un premier succès pour l’Angleterre sur le célèbre terrain de Newlands en 63 ans, mais c’était également une publicité exceptionnelle pour la narration longue forme qu’est le cricket d’essai de cinq jours – un format en ce moment même en danger de être restreint par les administrateurs.

Il laisse la série de quatre matches magnifiquement équilibrée à 1-1, et l’Angleterre devrait être stimulée par le retour des pacemen Archer et Mark Wood pour le troisième test à Port Elizabeth.

Le guichet final de l’Angleterre a déclenché des scènes joyeuses au Cap

