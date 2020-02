Bengals Trading Andy Dalton To Bears, obtenir Cam Newton?

Les Bengals échangent-ils Andy Dalton avec les ours et font-ils entrer Cam Newton dans un échange avec les Panthers?

Beaucoup de quarts changeront d’équipe cette intersaison.

Jusqu’à présent, Tom Brady, Drew Brees et Philip Rivers ont volé la majorité des gros titres.

Cela dit, beaucoup d’autres gars se déplacent pendant cette intersaison – à savoir Dalton, Newton, Jameis Winston, Marcus Mariota et peut-être Jimmy Garoppolo.

Récemment, l’initié de CBS Sports, Jason La Canfora, a lancé un scénario qui changerait radicalement la direction de plusieurs franchises.

La Canfora a proposé que les Bengals expédient Dalton à Chicago. En retour, les Bears renverraient le 50e choix global du repêchage de cette année.

Vraisemblablement, cela résoudrait le problème de profondeur de Chicago chez le quart-arrière et leur fournirait une alternative crédible Mitch Trubisky.

De là, La Canfora estime que les Bengals devraient prendre cette 50e sélection globale, avec leur premier choix au deuxième tour et premier choix au troisième tour, et l’offrir à la Caroline en échange de Newton.

De cette façon, Cincinnati élimine Joe Burrow du LSU, le laisse s’asseoir derrière Newton pendant un an, utilise l’étiquette de franchise sur le récepteur large A.J. Vert, et installe temporairement son présent et son avenir.

La séquence des événements a du sens sous tous les angles.

Bien sûr, vous louez probablement Newton pour une seule saison, mais c’est tout ce dont vous avez vraiment besoin si Burrow attend dans les coulisses.

Pendant ce temps, Carolina obtient précisément ce que l’organisation a clairement indiqué qu’elle voulait – se débarrasser de Newton et recommencer à zéro.

Comme La Canfora l’a noté, obtenir la 33e sélection revient essentiellement à obtenir un premier tour pour Newton. C’est beaucoup plus que quiconque serait prêt à abandonner pour un quart-arrière de 30 ans qui n’a pas été en bonne santé depuis des années.

Est-ce que cet accord va définitivement tomber? Cela reste à voir. Mais cela a-t-il beaucoup de sens pour les deux parties? Absolument.

En relation: Tom Brady quitte les Patriots pour les chargeurs, déclare Cam Newton